Боль народа и радость экспортеров: рубль слабеет на глазах
Позиции рубля продолжают слабеть, но по факту это просто возвращение курса к своим более-менее адекватным и здоровым значениям. Пара доллар/рубль завершила торги среды на отметке 63,99 руб. (+1,82%). Пара евро/рубль расширилась на 0,36% до 68,32 руб. Сегодня утром ралли в рублевых парах продолжается.
Рубль оказался под давлением со стороны комплекса факторов, каждый из которых был хорошо виден ранее, но вместе они сформировали ощутимый прессинг. Речь идет о влиянии сырьевого драйвера — инвесторы опасаются последствий введенного ЕС эмбарго на нефть российского происхождения и уклоняются от рисков. Правда в том, что первые реальные сигналы относительно последствий можно будет увидеть не ранее середины января. Кроме того, в декабре активно реализуется бюджет РФ, это также давит на рубль. Со счетов не нужно сбрасывать и фактор геополитики.
Рынок нефти пришел в определенное равновесие. Баррель Brent восстановился к $82 и слегка снижается в четверг с утра. По прогнозам BitRiver, нефть продолжит торговаться выше отметки $80 до конца текущей недели.
Учитывая, что новостной поток для сырьевого сектора никак не изменился, можно сделать вывод о том, что позитивом Brent напрямую обязан слабости доллара США.
Евро/доллар поднялся к 1,0650. Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,50% годовых, как и ожидалось. В комментариях председатель ФРС Дж. Пауэлл отметил, что ставку будут увеличивать и далее, пока инфляция не достигнет целевого значения в 2%. Какое-то время ставки будут оставаться заградительными, сейчас их уровень еще недостаточен для этого.
Активность на российском рынке акций остается низкой, и это тревожный сигнал.
Индекс МосБиржи проторгуется в пределах 2140-2190 пунктов, индекс РТС — 1045-1085 пунктов.
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