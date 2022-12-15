Рублю не хватает поддержки со стороны восстановления цен на нефть
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как негативные.
В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,2%, отыгрывая снижение за океаном днем ранее. Фьючерсы на основные американские индексы предпринимают попытку коррекционного восстановления, прибавляя порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после роста днем ранее, снижается на 0,7%, торгуясь в районе 82,1 доллара за баррель. Отметим, что в среду ФРС США, как и ожидалось, повысила ставку 50 б.п. При этом риторика регулятора, несмотря на активное замедление инфляции в стране, оказалась более жесткой, чем ожидали рынки, что в дальнейшем может оказать давление на рисковые активы. Сегодня среди макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, выделим решения по ставке ЕЦБ и Банка Англии, а также статистику по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США.
По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, отступив в район 2 160 пунктов. Сегодня утром российские акции попытаются перейти к восстановлению. Поводом к покупкам может стать вчерашний подъем цен на нефть, что окажет основную поддержку акциям нефтегазовых компаний. Однако в ходе сессии возможно ухудшение настроений на нашем рынке, что приведет к компенсации утреннего роста и переходу рынка к снижению. Отметим, что закрепление ниже отметки 2 160 пунктов подтвердит развитие коррекционного сценария с целями в районе 2 050 — 2 100 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль несет существенные потери по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.55 мск доллар, евро и юань прибавляют порядка 1,1%, поднявшись до 69,1, 64,7 и 9,26 рубля соответственно. Отметим, что рублю не удается воспользоваться поддержкой со стороны динамики рынка энергоносителей, который в последние три сессии продемонстрировал уверенное восстановление, прибавив порядка 8%, а основным фактором выступает пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. В ходе сессии ожидаем попыток рубля отыграть часть потерь, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 64,5 рубля.
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