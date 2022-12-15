Индекс МосБиржи потерял 1% и выглядел слабо, игнорируя выраженную слабость рубля и рост нефтяных цен. Большая часть голубых фишек снижалась.

Закрытие дневной сессии проходило на минимумах за последние недели, поэтому риски дальнейшего падения высокие. К тому же вскоре пройдет гэп в ЛУКОЙЛе, который отберет у индекса МосБиржи еще порядка 50 п.

Снижение рубля

Рубль слабеет несмотря на устойчивый отскок цен на нефть. Курс USD/RUB поднялся к 64 и, вероятно, продолжит движение к уровню 65, который в июле и в октябре дважды выступал точкой остановки волны роста. Вчерашний подъем цен на нефть на 2,5% был полностью проигнорирован рублем.

Первое IPO в 2022

Акции ВУШ Холдинг (Whoosh, тикер WUSH) начали торговаться на Мосбирже. В первый день торговый оборот по ним составил примерно 0,5 млрд руб. Капитализация Whoosh с учетом новых эмитированных бумаг — немного выше более 20 млрд руб. Размещение состоялось по цене 185 руб. Прогнозы по бумаге нейтральные. При текущей рыночной конъюнктуре и дешевизне голубых фишек сложно рассчитывать на значительные притоки в бумаги новой компании в ближайшее время.

Итоги заседания ФРС

Ключевая ставка ожидаемо повышена на 50 б.п. до 4,25-4,50% максимум с 2007 г. В ФРС видят сдержанный рост расходов американцев и объемов производства, благоприятную картину на рынке труда, а кроме того, увеличение занятости. Регулятор будет держаться курса на ужесточение ДКП до тех пор, пока не будет достигнут таргет по инфляции 2%. Джером Пауэлл поприветствовал заметный спад инфляции в минувшем месяце, однако отметил, что она все еще остается очень высокой. Федрезерв предполагает дальнейшее увеличение ключевой ставки на среднесрочном горизонте. Медианный прогноз членов ФРС гласит, что ставка на конец будущего года достигнет 5,1%, а на конец 2024 4,1%.

Реакция американского фондового рынка на результаты заседания оказалась негативной, хотя заявления регулятора в целом были ожидаемыми. Индекс S&P 500 потерял 0,6% и находится около 4000 п.

Слабая статистика в Китае

Промышленное производство КНР в ноябре выросло на 2,2% после роста на 5% в октябре. Это ниже ожиданий 3,6%. Розничные продажи упали на 5,9% в годовом исчислении, что больше ожидавшегося снижения на 3,7%. В моменте рынок акций Гонконга падал на 2% на фоне слабой макростатистики.