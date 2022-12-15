Основным фактором, определяющим движение доллара, выступает процентная политика ФРС США. Американский регулятор продолжает ужесточать процентную политику, однако замедляет темп повышения своей ставки. Несмотря на замедление, у рынка есть серьезные опасения, что после окончания цикла ужесточения процентная ставка в США пробудет на достигнутом уровне более длительный период, чем изначально ожидали инвесторы. Например, весь 2023 год. Такие ожидания могут выступить серьезным фактором для снижения аппетита к риску и поддержки доллара в начале следующего года. В то же время, как только рынок получит первые сигналы о подготовке к смягчению процентной политики ФРС (а это может быть задолго до фактического снижения ставки), инвесторы начнут отыгрывать эти ожидания уходом в рисковые активы и соответственно продажами доллара. Так что вполне вероятно, что в начале следующего года доллар продолжит получать поддержку от политики ФРС, однако затем начнет корректироваться на ожиданиях будущего смягчения политики. В совокупности это может привести к незначительному изменению курса к корзине основных мировых валют по итогам года.

Если рассуждать об укреплении доллара, то этот процесс способствует оттоку капитала с развивающихся рынков. В совокупности с ростом цен на энергоресурсы отток капитала еще больше усиливает инфляционные риски, вынуждая центробанки повышать процентные ставки. Такой сценарий существенно ограничит и без того слабый глобальный экономический рост.

В случае ослабления доллара для глобальной экономики будет важным не столько сам курс, сколько условия, в которых будет происходить этот процесс. Так, скорее всего, доллар будет падать на ожиданиях смягчения процентной политики в США. Если это будет происходить под влиянием устойчивого замедления американской инфляции, то такая ситуация будет благоприятна для мировой экономики. Если же в основе решения ФРС будут лежать возросшие риски рецессии в США, то даже после снижения американской ставки глобального экономического роста можно не ждать.