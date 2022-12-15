Кто и зачем "заморозит" доллар на год вперед
Основным фактором, определяющим движение доллара, выступает процентная политика ФРС США. Американский регулятор продолжает ужесточать процентную политику, однако замедляет темп повышения своей ставки. Несмотря на замедление, у рынка есть серьезные опасения, что после окончания цикла ужесточения процентная ставка в США пробудет на достигнутом уровне более длительный период, чем изначально ожидали инвесторы. Например, весь 2023 год. Такие ожидания могут выступить серьезным фактором для снижения аппетита к риску и поддержки доллара в начале следующего года. В то же время, как только рынок получит первые сигналы о подготовке к смягчению процентной политики ФРС (а это может быть задолго до фактического снижения ставки), инвесторы начнут отыгрывать эти ожидания уходом в рисковые активы и соответственно продажами доллара. Так что вполне вероятно, что в начале следующего года доллар продолжит получать поддержку от политики ФРС, однако затем начнет корректироваться на ожиданиях будущего смягчения политики. В совокупности это может привести к незначительному изменению курса к корзине основных мировых валют по итогам года.
Если рассуждать об укреплении доллара, то этот процесс способствует оттоку капитала с развивающихся рынков. В совокупности с ростом цен на энергоресурсы отток капитала еще больше усиливает инфляционные риски, вынуждая центробанки повышать процентные ставки. Такой сценарий существенно ограничит и без того слабый глобальный экономический рост.
В случае ослабления доллара для глобальной экономики будет важным не столько сам курс, сколько условия, в которых будет происходить этот процесс. Так, скорее всего, доллар будет падать на ожиданиях смягчения процентной политики в США. Если это будет происходить под влиянием устойчивого замедления американской инфляции, то такая ситуация будет благоприятна для мировой экономики. Если же в основе решения ФРС будут лежать возросшие риски рецессии в США, то даже после снижения американской ставки глобального экономического роста можно не ждать.
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