Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 16 декабря сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% годовых.

В целом, краткосрочные проинфляционные и дезинфляционные риски остаются сбалансированным, а динамика инфляции укладывается в базовый прогноз Банка России. Поэтому ЦБ вероятно продлит паузу в условиях повышенной геополитической неопределенности.

Годовая инфляция к 5 декабря, по нашим оценкам, составила 12,5%. В начале декабря произошло разовое ускорение инфляции из-за индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря. В целом инфляционный тренд остаётся в рамках прогнозного диапазона ЦБ в 12-13% на конец этого года. Инфляционные ожидания населения в ноябре снизились до 12,2% с 12,8% в октябре, но все еще остаются на повышенном уровне.

Мы ожидаем, что Банк России оставит нейтральный сигнал о будущих действиях на ближайших заседаниях по ставке. Регулятор, вероятно, предпочтет подождать, чтобы оценить влияние на экономику, курс рубля и инфляцию новых ограничений на российскую нефть (эмбарго Европы на импорт российской нефти и потолок цен на нефть, которые начали действовать с 5 декабря).

Мы полагаем, что сохранение ключевой ставки неизменной с нейтральным сигналом значимо не повлияет на экономическую активность, ставки по кредитам и депозитам.

Мы ожидаем, что сохранение ключевой ставки неизменной не повлияет на курс рубля, так как это решение уже заложено в рынок. Кроме этого, после введения контроля за потоками капитала в России и санкционных ограничений на Западе влияние ключевой ставки на курс рубля существенно снизилось, оно стало более длинным и опосредованным. По итогам этого года мы прогнозируем инфляцию на уровне 12%.

Весной 2023 года произойдет резкое снижение годовой инфляции до 2-4% из-за ухода из базы расчета высоких уровней весны 2022 года (7,61% в марте и 1,56% в апреле).

К концу 2023 года мы прогнозируем повышение инфляции в диапазон 5,5-7,5%. С одной стороны, сдерживать инфляцию будут слабый потребительский спрос в условиях экономического спада. С другой стороны, проинфляционными рисками остаются потенциальное ослабление курса рубля, повышенные бюджетные расходы, возможные дефициты импортных товаров и комплектующих из-за санкций.

В базовом сценарии мы ожидаем, что Банк России в середине следующего года возобновит цикл снижения ключевой ставки и доведёт ее до 6-7% к концу 2023 года.