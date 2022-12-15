На сырьевом рынке происходят интересные тенденции. Пока распродают нефть (ведь рецессия в США уже замаячила на горизонте), медь — исторически основной барометр состояния экономики — растет в цене. Так кто же прав, будет рецессия или нет? Вряд ли можно дать ответ на столь важный вопрос только по динамике волатильных сырьевых товаров, на которые помимо фундаментальных могут влиять в моменте и финансовые факторы. И этот цикл замедления экономического роста отличается от предыдущих тем, что сырьевые компании перешли от яростной конкуренции за рыночную долю к максимизации денежного потока для акционеров. Соответственно, даже при замедлении экономического роста уже нет столь сильного перенасыщения рынка, как раньше, и риски падения цен не столь сильные.

Важно отметить, что разрыв между двумя ключевыми для экономики сырьевыми товарами произошел ещё в декабре прошлого года. На нефтяной рынок уже стал позитивно влиять энергетический кризис (экстремально высокие цены на природный газ в Европе повысили спрос на альтернативные виды топлива), а медный рынок сдерживался разыгравшимся долговым кризисом в строительном секторе Китая.

Китайской экономике, конечно, не избежать негативного влияния вероятной рецессии в США, но при этом в КНР регулятор, наоборот, увеличивает ликвидность, снижает ключевые ставки и ослабляет контроль за долговой нагрузкой строительного сектора. В последние месяцы экономический рост в Китае сдерживался также локдаунами, которые, возможно, партия будет постепенно ослаблять. Как раз положительный кредитный импульс в Китае и ослабление ковидных ограничений могли стать основным фактором для роста цен на медь. Китай — это 54% потребления меди в мире, а строительный сектор — примерно половина этого объема.

А что же с экономическими перспективами США? Согласно недавнему опросу участников рынка, примерно две трети ожидают рецессию. Похоже, что эти ожидания уже в текущих ценах активов. Базовый сценарий на рынке предполагает, что это будет скорее неглубокая и непродолжительная рецессия. Инвестиционный банк Goldman Sachs так заявляет, что можно обойтись и без рецессии, если ФРС будет следовать текущей политике.

В банке утверждают, что инфляция будет ослабевать. Основное обоснование: пост-ковидные нарушения логистических цепочек нормализуются, и гэп в рабочей силе, который был на пике между спросом от работодателей и предложением в 6 млн человек, уже сократился до 4 млн., а в следующем году сузится до 2 млн. У населения заканчиваются накопления от помощи государства в пандемию, да и страх перед вирусом ослабевает, поэтому население возвращается к работе. В результате разогретый рынок труда скорее решается снижением количества объявлений, чем сокращениями существующих мест. В Goldman Sachs прогнозируют рост безработицы всего на 0,7%, что составляет всего 1/3 от одной из самых мягких в истории США рецессий. В результате ВВП вполне может расти на 1% в следующем году, а инфляция будет все равно ослабевать.

Это выглядит убедительно на бумаге, но мы живем в трудно предсказуемом мире. Скорее всего, экономика США все же скатится в рецессию. Но при этом цены на сырьевые товары, как медь, могут оставаться на высоких уровнях в отличие от предыдущих циклов снижения. Несколько лет внедрения ESG сыграли свою роль. Компании перестали вкладываться в крупные проекты. Это, конечно, верно в большей степени для углеводородов, которые сразу отнесли к "грязным" энергоресурсам с отсутствием будущего в переходе на чистую энергетику. Но и в медной отрасли публичные компании переходят на стратегию максимизации выплат акционерам вместо фокуса на рост добычи и запасов. Так лидер медной отрасли, Freeport-McMoran, ещё в прошлом году принял стратегию по выплате 50% чистого денежного потока акционерам в виде дивидендов и обратного выкупа собственных акций.

Для российской экономики это хорошие новости с учетом попыток западных стран изолировать поступление выручки в страну от продажи экспортных объемов сырья. При мягкой рецессии в США можно ожидать сохранение привлекательной конъюнктуры на сырьевых рынках. Цены на сырье могут оставаться на исторически высоких уровнях.