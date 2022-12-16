Российский рубль падает к новым минимумам и пока не собирается останавливаться. Сессия четверга для пары доллар/рубль завершилась ростом на 0,5% до 64,35 руб., для пары евро/рубль — повышением на 1% до 69,11 руб.

Текущее ослабление рубля укладывается в рамки возвращения курса к своим адекватным значениям.

В пятницу на открытии рубль продолжает дешеветь. Сегодня в фокусе внимания будет декабрьское заседание Банка России. С большой долей вероятности, он примет решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. Такой итог уже учтен в котировках рублевых пар, однако очень важны будут комментарии ЦБ по итогам встречи. Именно их и будет отыгрывать валютная секция.

В секторе нефти нет стабильности. Равновесие, которое сформировалось накануне, оказалось непродолжительным. Баррель Brent пробил вниз отметку $81. Судя по рыночной динамике, сейчас инвесторы будут искать некую точку опоры. По оценкам BitRiver, для "бочки" североморской нефти это означает движение в рамках $79-83.

Евро/доллар стабилизировался около 1,0650. Инвесторы уже учли в ценах решение и настрой ФРС, а также всю разочаровывающую статистику, что США опубликовали накануне.

Объем торгов на российском фондовом рынке накануне вырос, но параллельно выросли и параметры внутридневных колебаний. Биржи снижаются, и есть шанс, что продажи будут углублены.

Индекс МосБиржи проторгуется в финале недели в коридоре 2100-2150 пунктов, индекс РТС — в границах 1020-1055 пунктов.