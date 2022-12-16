МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (октябрь) 117,7 млрд долл 67,8 млрд долл (факт)
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) 50,3 51,7 (факт)
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0,3% 0,3%
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (ноябрь) -6,7% -5,8%
10:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (ноябрь) 0,6% 0,2%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0,6% 0,3%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь) -6,1% -5,6%
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 48,3 48,2
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 49,3 49,1
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 46,2 46,3
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 46,1 46,3
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 47,1 47,1
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (декабрь) 47,8 48
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 48,5 48,5
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (декабрь) 48,2  
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 46,5 46,5
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 48,8 49,2
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,5% 0,5%
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 5% 5%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 1,5% -0,1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 10% 10%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (октябрь) -34,4 млрд евро -44,5 млрд евро
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (октябрь) -22,27 млрд канад. долл  
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (ноябрь) -0,2%  
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (октябрь) 0,1% 1,3%
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 47,7 47,7
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (декабрь) 46,4 47
17:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 46,2 46,8
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 625  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 780  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -28,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 231,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 115,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 13,5 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -203,7 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -40,6 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -66 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -16,8 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 124,9 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке 7,5% 7,5% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /сайт ЦБ/    
  RUB ООО O’КЕЙ — ВОСА (реестр закрыт 02.12.2022, в заочной форме, решение об отказе от размещения биржевых облигаций определенных серий)    