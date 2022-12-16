События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 декабря
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (октябрь)
|117,7 млрд долл
|67,8 млрд долл (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI)
|50,3
|51,7 (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|0,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (ноябрь)
|-6,7%
|-5,8%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (ноябрь)
|0,6%
|0,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0,6%
|0,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь)
|-6,1%
|-5,6%
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|48,3
|48,2
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь)
|49,3
|49,1
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|46,2
|46,3
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь)
|46,1
|46,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|47,1
|47,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (декабрь)
|47,8
|48
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь)
|48,5
|48,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (декабрь)
|48,2
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|46,5
|46,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь)
|48,8
|49,2
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,5%
|0,5%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|5%
|5%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|1,5%
|-0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|10%
|10%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|-34,4 млрд евро
|-44,5 млрд евро
|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (октябрь)
|-22,27 млрд канад. долл
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (ноябрь)
|-0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (октябрь)
|0,1%
|1,3%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|47,7
|47,7
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (декабрь)
|46,4
|47
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь)
|46,2
|46,8
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|625
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|780
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-28,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|231,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|115,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|13,5 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-203,7 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-40,6 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-66 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-16,8 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|124,9 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке
|7,5%
|7,5% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /сайт ЦБ/
|RUB
|ООО O’КЕЙ — ВОСА (реестр закрыт 02.12.2022, в заочной форме, решение об отказе от размещения биржевых облигаций определенных серий)
https://1prime.ru/experts/20221216/839196240.html