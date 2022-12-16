Настроения на утро пятницы на мировых рынках можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 2%, отыгрывая провал на рынках Европы и США, прошедший днем ранее. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня утром снижаются на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,3%, торгуясь чуть ниже 81 доллара за баррель. Отметим, что ухудшение настроений на мировых рынках связано с ожиданием более активного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центробанками, чем предполагалось рынками ранее. По итогам заседаний, прошедших в среду и четверг, ведущие регуляторы показали свою готовность и дальше бороться с инфляцией несмотря на риски рецессии. Дополнительным фактором в четверг стали слабые данные по розничным продажам в США за ноябрь, которые неожиданно снизились на 0,6%, при ожидаемом росте на 0,2%. Из макроэкономических событий пятницы, способных оказать влияние на настроения участников торгов, выделим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых странах на фоне роста процентных ставок, а также статистики по инфляции в Еврозоне.

В четверг индекс Мосбиржи упал на 1,5%, отступив в район 2 127 пунктов. Сегодня ожидаем сохранения преобладания продаж в российских акциях, которые продолжат оставаться под давлением со стороны ухудшения отношения инвесторов к рисковым активами на мировых площадках и перехода цен на нефть к снижению. В результате, индекс Мосбиржи продолжит негативную динамику, реализуя коррекционный сценарий с ближайшей целью в районе 2 050 — 2 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.55 мск. доллар и юань подтягиваются на 0,4% и 0,2%, торгуясь в районе 64,6 и 9,24 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,1% отступив ниже 69 рублей.

Сегодня в ходе сессии ожидаем продолжения негативной динамики национальной валюты. Переход рынка энергоносителей в коррекцию и пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров будут способствовать ослаблению рубля. В результате, пара доллар/рубль может предпринять вторую попытку выхода выше 65 рублей. Отметим, что в рамках следующей недели рубль попытается перейти к коррекционному восстановлению, чему будет способствовать рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут накапливать рублевую ликвидность в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 26 декабря.