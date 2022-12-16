Согласно прогнозам аналитиков Bank of America (BofA), цена на нефть марки Brent в 2023 году в среднем может подскочить до $100 за баррель. Однако для того, чтобы это произошло, необходимы следующие условия: восстановление спроса в Китае не менее чем на 1,2 мбс в течение всего года или более; стабильный спрос в ЕС, то есть отсутствие падения в течение года; и снижение добычи нефти с конденсатом в России на 2 мбс с текущего уровня начиная со 2 кв. 2023 г. (то есть ниже 9 мбс). Совпадение всех трех факторов в принципе возможно, но не слишком вероятно.

В 2023 году ключевым фактором на рынке со стороны спроса будет динамика спроса в Китае. Именно слабый спрос на нефтепродукты, ограниченные объемы перереботки местными НПЗ привели к тому, что Brent с августа не поднимался выше $100/барр., а в декабре падал ниже $80. Если спрос из Индии, в общем, близок к ожиданиям аналитиков, то продолжение политики "нулевой терпимости" в Китае было неприятным сюрпризом. Сейчас положение меняется, есть признаки "открытия" крупных городов, но число случаев Covid-19 продолжает расти, поэтому нет уверенности, что открытие не затормозится в любой момент.

Рецессия в развитых экономиках тоже может остановить восстановление цен. Пожалуй, самый серьезный риск для наметившегося роста цен — снижение потребления в Европе во 2-3 кв. 2023 г. Рецессия в США — тоже риск. Если в Китай потребляется 15-16 мбс, то в Европе — 14 мбс, а в США — более 20 мбс. Рецессия вполне способна полностью нейтрализовать рост спроса в Китае, обусловленный снятием ограничений.

Что касается предложения нефти, то рынок закладывает снижение поставок из России в 2023 году, но неясно, в каком объеме. Вероятно, мягкий сценарий — то есть минус 1,0-1,5 мбс, не больше. Весьма "бычьим" сценарием в принципе могло бы стать падение поставок из РФ, скажем, на 2,5 мбс с одновременным приростом постребления в Китае более чем на 1 мбс год к году во 2 кв. 2023 г. Но я сомневаюсь в его реалистичности, поскольку Китай в этом случае будет заинтересован в российских поставках и приложит усилия к обеспечению себя нефтью из РФ.