Зафиксированный Минфином рост спроса на золото не должен вызывать большого удивления. В текущем году из-за санкционого давления, повлекшего за собой ограничения во взаимоотношениях финансовых профучастников РФ с западными, а так же рисков блокировки "недружественных" валютных активов, абсолютное большинство банков в России ввели комиссии за обслуживание валютных банковских счетов, а также комиссии на остатки недружественной валюты на брокерских счетах. В таких условиях граждане РФ начали искать альтернативы, куда разместить валюту. А отмена НДС на покупку золота в слитках и разрешение продажи его за наличную валюту и направили людей в нужную сторону. Дополнительно, внесенные изменения в статью 149 налогового кодекса РФ, отменившие налог на доход физлиц от продажи золота в 2022 и 2023 годах, еще и украсили инвестиционную составляющую таких вложений. Ведь помимо того, что золото привязано к валютным колебаниям, оно также может использоваться как инвестиционный инструмент с целью роста стоимости актива.

Следующий год может быть довольно успешным для вложений в золотые активы в связи с возможным завершением цикла увеличения ключевой ставки ФРС США в 2023 году. Ожидания начала обратного цикла в ДКП США и снижения ключевой ставки в таргетируемые 2-2,5% будут приводить к ослаблению доллара на мировом рынке и, следовательно, поднимать цены на товарно-сырьевом рынке, в следствии чего золото может показать рост цены в 2023 и 2024 годах. И отсутствие налога на прибыль для граждан РФ может как раз прийтись очень кстати.

Однако размышления о том, сможет ли золото полностью заменить в РФ валюты недружественных стран, однозначно приходят к ответу — нет. Золото не имеет удобной обменной функции в широком смысле. Ты не можешь поехать со слитками золота в отпуск в другую страну и не сможешь за золото купить какой-нибудь товар и тем более услугу. Сейчас из-за высокого уровня неопределенности в РФ касательного стоимости рубля по отношению к другим валютам, а также возможных системных рисков, которые могут ограничить движение как безналичной, так и наличной валюты в стране, и привели к такому высокому спросу на альтернативные вложения. Мы можем отметить всплеск торгов не только в золоте, но и в валютах дружественных стран, ведь они тоже являются альтернативой доллару и евро, которые были так популярны в России последние годы.