События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 декабря
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м)
|0,6%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (декабрь)
|80
|82
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (декабрь)
|93,1
|93,5
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (декабрь)
|86,3
|87,4
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (3кв2022)
|4,1%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь)
|-5
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (ноябрь)
|1,3%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром нефть — ВОСА (реестр закрыт 25.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022)
|40 (9м2021) + 16 (фин) — див-д 2021
|69,78 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Детский мир — ВОСА (реестр закрыт 28.11.2022, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме выделения из него ООО ДМ)
|цена выкупа у несогласных с реорганизацией — 71,5 руб за ао
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2022 (ВОСА — 08.12.2022)
|105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) + 780 (фин2021+1П2022) — див-д 2021/2022
|318 (9м2022) — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20221216/839205640.html