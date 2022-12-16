Прошедшая неделя для мировых рынков охарактеризовалась высокой волатильностью. При этом ее начало было позитивным для рисковых активов. Инвесторов порадовало более активное, чем ожидалось, замедление инфляции в США, что дало надежду на смягчение риторики американского регулятора и более осторожный его подход к ужесточению денежно-кредитной политики. В дальнейшем продажи возобладали, чтобы связано как с ужесточением ДКП со стороны ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, так и с комментариями, сопутствовавшими данным решениям. В частности, ФРС продолжает указывать на необходимость дальнейшего повышения ставок, дав ориентир по пику ставки в диапазоне 5-5,25%, что оказалось выше, чем ожидали рынки. Плюс к этому, регулятор указал на то, что высокие ставки сохранятся на протяжении 2023 года. Подобный подход, направленный на борьбу с инфляцией, вкупе с программой сокращения баланса, создают предпосылки для жестких монетарных условий. Это, в свою очередь, ведет к росту рисков рецессии в экономике страны и ухудшения показателей компаний.

Основной удар среди корпоратов может прийтись на тех, кто имеет высокую долговую нагрузку, а также, так называемые, "компании-зомби" — рост стоимости заимствований будет способствовать увеличению объемов средств, направляемых на обслуживание обязательств, и вызовет трудности с рефинансированием долга, что может привести к волне дефолтов.

В результате, переоценки инвесторами своих ожиданий относительно динамики мировой экономики и показателей компаний, во второй половине недели рынки акций оказались под давлением. Это привело к компенсации роста первых дней и уходу основных индексов ниже уровней закрытия предыдущей недели. При этом на следующей неделе негативная динамика на мировых рынках может быть продолжена.

Отметим, что с технической точки зрения, можно констатировать, что индексу S&P500 так и не удалось преодолеть диапазона сопротивления 4 000 — 4 100 пунктов. Откатившись от верхней границы данного коридора индекс в четверг обновил минимумы с середины ноября, что может являться сигналом к прекращению волны коррекционного роста, длившейся с 13 октября, и возобновлению полноценного снижения. В этом случае целью негативной динамики может стать район 3 200 пунктов, а подтверждением данного сценария выступит уход индекса S&P500 ниже октябрьских минимумов, установленных в районе 3 500 пунктов.