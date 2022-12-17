Российская валюта в течение завершившейся рабочей недели продемонстрировала уверенное ослабление — все пять торговых сессий — к основным торгуемым на Московской бирже валютам. При этом относительно завершения предыдущей недели доллар в течение завершившейся недели максимально поднимался на 2,52 рубля (+4%), евро — на 3,82 рубля (+5,8%), юань — на 32 копейки (+3,6%).

В итоге курс доллара на российском рынке обновил на неделе максимум с июля (64,95 рубля), евро — с мая (69,37 рубля), юань — с августа (9,3 рубля). То есть рубль практически выполнил план по ослаблению, который ему прогнозировали большинство экспертов, и доллар фактически вышел на отметку 65 рублей к концу года.

Что касается рынка нефти, как традиционного фактора курсообразования рубля, то он нарисовал «подкову»: вначале он рос после отскока от годового минимума в районе 75 долларов и добрался в район отметки 83 доллара за баррель сорта Brent. Однако затем опять пошел вниз и в конце недели ушел ниже психологически значимого уровня поддержки 80 долларов — к 79 долларам.

Участники рынка «черного золота» оценивают прогнозы по экономике крупнейшего импортера углеводородного топлива — Китая, который постепенно ослабляет антиковидные карантинные ограничения, что благоприятно отражается на перспективах спроса.

При этом понижательным фактором для рынка выступает ужесточение монетарной политики мировых центробанков. Ранее на неделе три ведущих мировых ЦБ (ФРС США, ЕЦБ и Банк Англии) в очередной раз повысили ставки на фоне высокой инфляции, а также допустили дальнейшее ужесточение ДКП. Такая ситуация усилила риски рецессии, что негативно для перспектив экономики и нефтяного спроса.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю прибавил 2,22 рубля до 64,65 рубля, юаня — 30 копеек до 9,28 рубля, евро — 3,55 рубля до 69,1 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю поднялась до до 5,1 тысячи против 4,8 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОЩУТИЛ СЛАБЕЮЩИЙ ПРОФИЦИТ ТОРГОВЛИ

Рубль начал рабочую неделю возобновлением падения к основным торгуемым валютам после коррекции вверх во второй половине предыдущей недели.

Прохождение дна нефтяными котировками и санкцинные риски опять надавили на российскую валюту. Так, издание EUobserver со ссылкой на проект документа сообщило, что новые санкции ЕС могут коснуться МКБ и "Дальневосточного банка", они включают экономические меры — заморозку активов.

Свою лепту в динамику рубля внесла курсовая динамика доллара, который в середине недели резко ослабел к остальным инвалютам на данных о том, что потребительские цены в США по итогам ноября выросли лишь на 7,1% в годовом выражении после роста на 7,7% месяцем ранее. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с декабря 2021 года, когда он составлял 7%.

Это дает надежды на смягчение денежно-кредитной политики американской ФРС, что давит на курс доллара. Месячная инфляция в США за ноябрь составила 0,1% против 0,4% в октябре. Аналитики ожидали, что показатель в годовом выражении замедлится до 7,3%, а за ноябрь цены вырастут на 0,3%.

Однако рубль продолжил ощущать давление от ухудшения торгового баланса России. Его месячный профицит за прошедшие месяцы четвертого квартала в среднем сократился до 16 миллиардов долларов против 22,7 миллиарда, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в дальнейшем ослаблении к основным торгуемым валютам. При этом высокие курсовые уровни инвалют подталкивали экспортеров продавать валюту в рамках начавшегося декабрьского налогового периода, пик которого придется на ближайшие недели. О росте активности экспортеров — продавцов валюты свидетельствуют локально выросшие примерно в два раза объемы валютных торгов в четверг.

Между тем, участники рынка обратили внимание на размещение в среду Минфином РФ ОФЗ на 351,8 миллиарда рублей (по номиналу) при общем спросе в 823,7 миллиарда, Минфин РФ по итогам девяти состоявшихся в октябре-декабре аукционных дней разместил гособлигации на 2,8 триллиона рублей.

Решения финансовых регуляторов не сказались существенным образом на курсе рубля. Впрочем, ослабление аппетита к риску на глобальных рынках произошло после повышения ФРС США учетной ставки на 50 базисных пунктов, до уровня 4,25-4,5% годовых. При этом глава регулятора Джером Пауэлл заявил о целесообразности сохранения ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, второй раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых. Проинфляционные риски в России выросли и преобладают над дезинфляционными, текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным, считает регулятор.

В итоге, на последнюю, в плане обычной активности, неделю года, рубль выходит, не имея серьезных поводов для сильных колебаний. Активизация продаж валюты экспортерами в рамках налогового периода принесет локальную поддержку рублю, поэтому диапазон 60-65 рублей за доллар может сохранить свою актуальность.