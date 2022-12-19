МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (декабрь) 80 82
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (декабрь) 93,1 93,5
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (декабрь) 86,3 87,4
13:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (3кв2022) 4,1%  
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь) -5 -9
16:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (ноябрь) 1,3%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром нефть — ВОСА (реестр закрыт 25.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022) 40 (9м2021) + 16 (фин) — див-д 2021 69,78 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Детский мир — ВОСА (реестр закрыт 28.11.2022, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме выделения из него ООО ДМ)   цена выкупа у несогласных с реорганизацией — 71,5 руб за ао
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2022 (ВОСА — 08.12.2022) 105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) + 780 (фин2021+1П2022) — див-д 2021/2022 318 (9м2022) — див-д 2022