В понедельник, 19 декабря, рубль сильно подешевел к иностранным валютам. Пара доллар/рубль на 4,75%, до 67,72 руб., евро/рубль — на 4,34%, до 72,10 руб., юань/рубль — на 4,07%, до 9,65 руб.

Рубль стал ослабляться с открытия утренней сессии. После пробоя ключевого сопротивления 65 руб. продажи рубля усилились (технический фактор). Торговый объем в паре доллар/рубль подскочил до $1,85 млрд. В конце года рубль завалился после введения девятого пакета антироссийских санкций, снижения цен на нефть и отыгрывания потенциального снижения доходов от экспорта газа и нефти. ЕС согласовали потолок цен на нефть в $60 за баррель и на газ — €180 за МВт|ч. По текущему курсу евро 1,0606 цена на газ получается $2019 за тыс. кубометров. Значение потолка выше текущей цены, поэтому рынок вяло отреагировал на новость. Сейчас цена на газ в Европе торгуется по $1165 за тыс. кубометров. Также против рубля сыграли еще две новости: ЦБ РФ понизил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на конец 2022 года и рост геополитической напряженности.

Упавшие цены на нефть снизили выручку экспортеров, что сдвинуло дисбаланс между спросом и предложением в сторону иностранных валют. Доллар и евро движутся к своим сильным техническим уровням. У пары доллар/рубль сильная зона сопротивления 70-72 руб., евро/рубль — в зоне 72,50-75,00 руб. Пара доллар/рубль повышалась до 68,48 руб., евро/рубль — до 72,60 руб. В целом с середины года курсы валют остаются в своих среднесрочных диапазонах.

Во вторник, 20 декабря, утренняя сессия открылась снижением по рублевым парам. После вчерашней повышенной волатильности сегодня стоит ожидать небольшой коррекции. На стороне рубля остается налоговый период. Ранее рубль укреплялся на фоне положительного счета РФ. Ухудшение показателей внешнеторгового баланса и дефицит бюджета РФ будут оказывать негативное влияние на рубль в конце года. Сейчас важно дождаться ответных мер на "потолки" цен на газ и нефть, чтобы понимать игру по новым правилам в 2023 году.