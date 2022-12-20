Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 2,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенных потерь днем ранее, снижаются в пределах 1,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 79,9 доллара за баррель. Мировые рынки продолжают отыгрывать результаты заседаний ведущих Центробанков, прошедших на прошлой неделе. Готовность регуляторов продолжать активную борьбу с инфляцией способствует росту рисков рецессии, что оказывает давление на широкий спектр рисковых активов. При этом сегодня в ходе торгов внести изменения в настроения инвесторов может публикация статистики по выданным разрешениям на строительство в США.

В понедельник индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, отступив в район 2 130 пунктов. Сегодня давление на российские акции сохранится на фоне ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам на мировых рынках. В результате, наш рынок может продолжить движение в рамках коррекционного сценария с ближайшей целью в районе 2 050 — 2 100 пунктов. При этом, в случае ухудшения ситуации в ценах на нефть, снижение индекса Мосбиржи может ускориться, в результате чего он уже сегодня отступит под верхнюю границу данного диапазона.

На валютной секции Московской биржи, после сильного ослабления днем ранее, сегодня рубль продолжает снижаться относительно основных мировых валют. Так, к 8.55 мск доллар и юань прибавляют порядка 0,2%, поднявшись до 67,9 и 9,68 рубля соответственно, евро удерживает позиции у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь чуть выше 72 рублей. Сегодня в ходе торгов национальная валюта может попытаться отыграть часть потерь понедельника. Способствовать восстановлению рубля будет увеличение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, а также желание части участников торгов зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в иностранных валютах. В результате, пара доллар/рубль в ходе сессии может отступить ниже 67 рублей. Сдерживающим фактором для укрепления рубля станут опасения относительно возможного снижения в среднесрочной перспективе поступлений иностранной валюты со стороны экспортеров.