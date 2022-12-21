Ключевые принципы формирования пенсии достаточно просты. Можно выделить три основных:

чем раньше начать, тем лучше;

делать вложения или пополнения регулярно (желательно раз в месяц) вне зависимости от ситуации на фондовых рынках;

отложенные средства необходимо инвестировать с долгосрочным горизонтом.

Последнее правило особенно важно, потому что так называемый сложный процент на долгосрочном горизонте способен дать очень серьезную прибавку к вашим накоплениям. Для этого необходимо заработанный доход от инвестиций снова вкладывать (или реинвестировать). Чем дольше период накопления и инвестирования, тем больше будет сумма заработанного и реинвестированного дохода, а значит и будущие накопления. Важно помнить, что если нет острой необходимости, не стоит выводить деньги раньше срока, который вы для себя определили, что бы не происходило на рынке.

Накопленные средства стоит инвестировать как в консервативные, так и в рискованные активы. Консервативные активы, например, облигации, а рискованные — акции. Первые дают защиту капитала, а вторые основной прирост. Формируя инвестиционную стратегию, также необходимо придерживаться важного принципа диверсификации. Распределять активы необходимо по классам, то есть, облигации, акции, драгоценные металлы. А также в рамках классов — по секторам экономики, валютам, географическому признаку.

В свою очередь, для людей, которые не разбираются в теме инвестиций тоже существую инструменты долгосрочных накоплений, среди прочих, стоит выделить ПИФы. Преимущества этого инструмента заключается в том, что это уже готовый набор ценных бумаг, который диверсифицирован, находится под постоянным наблюдением, регулярно пересматривается, чтобы включать более перспективные и исключать те, что уже отыграли свой потенциал. К тому же фонды ранжируются по уровню риска, то есть человек понимает, что вот этот консервативный набор бумаг, а в этом фонде — более рискованный, поэтому может подобрать фонды, исходя из своего риск-профиля (его можно легко узнать, пройдя тестирование онлайн). Вложения в соответствие со своим риск-профилем делает накопления более психологически комфортным.

На начальном этапе большую долю можно вложить в рискованные инструменты (например, 70%), так как именно они могут дать наиболее высокий доход. По мере того как будет приближаться срок, когда эти накоплениям могут понадобиться, необходимо снижать долю рискованных инструментов в пользу консервативных, так как главная задача уже сохранить накопленный капитал. В частности, к концу срока вложений доля консервативных инструментов может занимать 90% от ваших накоплений.

Помимо этого, стоит присмотреться к корпоративным пенсионным программам и узнать у своего работодателя по поводу корпоративных программ со специальными условия, которые могут дать неплохую надбавку к накоплениям.