Отвечая на вопрос, какие активы могут быть наиболее интересны для инвестиций в ближайшие месяцы, стоит предположить, отметим сразу, что "ближайшие месяцы" — это предполагаемая дата осуществления инвестиций, а не горизонт инвестирования. Потому что, в противном случае, единственным разумным решением будет покупка краткосрочных ОФЗ.

Итак, для рискованной стратегии, с разумным горизонтом инвестирования (от 3-х лет), наилучшим активом является формирование диверсифицированного портфеля российских акций. Также отличным решением будет инвестировать в формате паевых фондов (ПИФов) акций. ПИФ — это готовый диверсифицированный портфель ценных бумаг под управлением профессионалов. Ожидаемое нами восстановление дивидендных выплат и нормализация оценки российского рынка акций могут привести к кратному росту котировок на указанном выше горизонте.

Если же говорить о консервативной стратегии, то формирование портфеля ОФЗ с дюрацией, соответствующей вашему инвестиционному горизонту выглядит разумным шагом в большинстве ожидаемых макроэкономических сценариев.

Что же касается спекулятивных активов, без разумных ожиданий денежных потоков в обозримом будущем, то от них однозначно стоит отказаться. Речь идет о "криптовалютах", акциях неприбыльных компаний с неоправданно высокой оценкой, и так далее.

Тактика, как и стратегия, должны определяться не ожиданиями изменения цен на финансовые активы по итогам того или иного периода, а личной финансовой ситуацией инвестора — его инвестиционными целями, горизонтом инвестирования, способностью и желанием брать на себя риск и так далее. Нет ничего страшного в том, чтобы закончить год в минусе, если фундаментальные параметры ваших объектов для инвестирования остаются хорошими.