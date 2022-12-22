Динамика рынка акций США в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от того, в каком объеме реализуются текущие ожидания инвесторов. 14 декабря Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) сообщил о том, что медианный прогноз его членов по уровню ставки по федеральным фондам (FFR) на конец 2023 года вырос до 5,1% с 4,6%. При этом рынок фьючерсов на FFR продолжает учитывать в ценах ее рост до 4,87% в мае 2023 года с последующим снижением до 4,38% в декабре.



Иными словами, рынок не верит, что прогноз FOMC сбудется, и полагает, что регулятор смягчит свою позицию, чтобы избежать "жесткой посадки" экономики США. Если этого не произойдет, т.е. с течением времени инвесторы будут убеждаться в серьезности намерений ФРС, то S&P 500 может заметно снизиться на фоне переоценки соответствующих перспектив. Но даже если ФРС "моргнет" и действительно вскоре завершит цикл ужесточения денежно-кредитной политики, это вряд ли будет означать, что все проблемы рынка акций США остались позади.



Во-первых, рентабельность бизнеса американских компаний, которая в I кв. 2023 г. достигла рекордных значений выше 13%, вероятно, продолжит снижаться на фоне высокой инфляции, что будет давить на прибыль. Во-вторых, окончание цикла повышения ставок совсем не означает их скорого автоматического снижения, о чем ФРС неоднократно предупреждала. И, в-третьих, рынок акций США выглядит дорогим.



Так называемый "Индикатор Баффетта", который представляет собой отношение капитализации рынка акций США (индекс Wilshire 5000) к ВВП страны, находится на уровне 140%. При этом считается, что рынок "справедливо" оценен на уровне 100% и выглядит дешевым в диапазоне 70-80%.



Учитывая вышесказанное, можно предположить, что в ближайшие месяцы рынок акций США вряд ли покажет сильную динамику. Кроме того, в любом случае покупка на текущих уровнях не выглядит привлекательной идеей на долгосрочную перспективу с точки зрения соотношения риска и доходности.