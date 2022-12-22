В среду, 21 декабря, рубль сохранил негативную динамику против своих конкурентов. Пара доллар/рубль повысилась на 3,08%, до 70,99 руб., евро/рубль — на 2,86%, до 75,60 руб., юань/рубль — на 1,91%, до 10,07 руб.



Рубль стал ослабляться с открытия утренней сессии. В ходе основной сессии рост пары доллар/рубль замедлился. Максимум был зафиксирован на отметке 70,99 руб. Объем торгов по доллару составил 1,64 млрд долларов, по евро — 766 млн евро. Нацвалюта быстро теряет позиции перед рождественскими праздниками в США и Европе, что даже не виден эффект от налогового периода. Локальный валютный рынок низколиквидный, поэтому без нерезидентов курсы двигать легко в любую сторону. Когда рубль укреплялся, было время импортеров, к концу года настало время правительству привести в порядок бюджет.



В июле текущего года, когда рубль резко укреплялся, глава Минфина России А. Силуанов заявлял, что каждый рубль за доллар приносит 130 млрд руб. доходов в бюджет. С начала декабря курс доллара вырос на 11 руб., до 71,74 руб. (1.430 трлн рублей). Если оценить дефицит бюджета примерно в 2 трлн рублей, то для закрытия дыры курсу доллара нужно подняться до 75 руб. По техническому анализу цели находятся выше. Если доллар закрепится выше 72 руб., то покупателям откроется дорога к уровню 80 руб. (верхняя граница комфортного диапазона для правительства РФ). По евро открыта дорога до уровня 85 руб. Здесь нужно отметить, что на 2023 тоже ожидается дефицитный бюджет.



Россиян волнует вопрос, где остановится рубль. Повторюсь, на валютном рынке нет нерезидентов. Производящее вполне способствует наполнения бюджета, чтобы сократить дефицит. Валютная выручка экспортеров сократилась из-за снижения цен на нефть. Плюс большой дисконт на Urals после введения нефтяного эмбарго и потолка цен. Слабый рубль поможет экспортерам увеличить рублевую ликвидность и больше заплатить налогов.



При угрозе финансовой стабильности ЦБ РФ усилит ограничительные меры, которые использовались после 24 февраля (введение комиссий на покупку валюты, снижение лимитов на переводы на зарубежные счета). Так что только ЦБ знает на каких уровнях остановить ослабление рубля. Все меры, которые использовал регулятор известны. Они действенные, поэтому никто не будет обваливать рубль, как в марте. Иначе, чем слабее рубль, тем выше вероятность роста процентных ставок и раскручивания инфляции. Это перечеркнет все усилия ЦБ России.



В среду Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии министерства обороны. Участники встречи подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2022 году и поставили задачи на 2023-й. Рубль отредактировал на события нейтрально.



В четверг, 22 декабря, на торгах в Азии рубль открылся снижением. Курс доллара повышался до 71,74 руб. Цена приблизилась к верхней границе сильной зоны сопротивления 70,00-72,00 руб. Нефть торгуется в плюсе, поэтому перед выходными ослабление рубля может замедлиться. Объемы нарастают, как и покупки доллара. Это видно по кумулятивной дельте. Как только объем повысится до 2,5 млрд долларов, то получим сигнал для коррекции доллара.



По наблюдениям BitRiver, с октября рубль подешевел к доллару на 34%. Садится в поезд поздно. Тем более, по доллару и евро. Они токсичные для России и с ними могут быть проблемы в будущем. Западные страны продолжат ужесточать санкции, поэтому из-за повышенных геополитических рисков лучше пересиживать в китайском юане (CNY/RUB) или гонконгском долларе (HKD/RUB). Они не являются резервными валютами, но в текущей ситуации спокойно заменят евро и доллар при ослаблении рубля. Они хорошо коррелируют с парами доллар/рубль и евро/рубль, только не будут заблокированы. Тем, кто еще в долларе и евро и это валюта не потребуется в ближайшее время, лучше по тренду искать точки выхода.



Индекс Мосбиржи снизился на 0,15%, до 2116,13 пунктов, индекс РТС — на 2,81%, до 940,03 пунктов. Российский рынок пытался отскочить от минимумов на слабости рубля, но остается слабым. До конца недели по индексу Мосбиржи ожидаем консолидации в диапазоне 2100-2150 п.