События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 декабря
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв)
|-0,5%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Баланс счета текущих операций (3кв2022)
|-33,8 млрд ф.ст.
|-20,8 млрд ф.ст.
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|4,4%
|2,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв)
|0,2%
|-0,2%
|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|2,9%
|2,9%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|4,3%
|4,3%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|211 тыс
|222 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 16.12)
|576,5 млрд долл (на 09.12)
|RUB
|Сегежа Груп — ВОСА (реестр закрыт 29.11.22, в заочной форме, о порядке распределения чистой прибыли за 2021 в части формирования резервного фонда)
|RUB
|Татнефть — ВОСА (реестр закрыт 22.12.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 10.01.2023)
|16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
|32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2022
|RUB
|Газпром нефть — СД (проекты инвестпрограммы, бизнес-плана и бюджета группы, программа оптимизации /сокращения/ затрат группы Газпром нефть на 2023 и прогнозы по 2025)
|RUB
|МТС — СД (бюджет компании на 2023)
|RUB
|Россети — СД (приоритетные направления деятельности и основные показатели бизнес-планов на 2023-2027)
https://1prime.ru/experts/20221222/839261902.html