МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) -0,5%  
10:00 GBP Великобритания — Баланс счета текущих операций (3кв2022) -33,8 млрд ф.ст. -20,8 млрд ф.ст.
10:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) 4,4% 2,4%
10:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) 0,2% -0,2%
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (3кв2022) 2,9% 2,9%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2022) 4,3% 4,3%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 211 тыс 222 тыс
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 16.12) 576,5 млрд долл (на 09.12)  
  RUB Сегежа Груп — ВОСА (реестр закрыт 29.11.22, в заочной форме, о порядке распределения чистой прибыли за 2021 в части формирования резервного фонда)    
  RUB Татнефть — ВОСА (реестр закрыт 22.12.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 10.01.2023) 16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021 32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2022
  RUB Газпром нефть — СД (проекты инвестпрограммы, бизнес-плана и бюджета группы, программа оптимизации /сокращения/ затрат группы Газпром нефть на 2023 и прогнозы по 2025)    
  RUB МТС — СД (бюджет компании на 2023)    
  RUB Россети — СД (приоритетные направления деятельности и основные показатели бизнес-планов на 2023-2027)    