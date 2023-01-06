Российская валюта в течение укороченной празднично-рабочей первой недели наступившего 2023 года продемонстрировала умеренное ослабление — три торговых сессии основные торгуемые на Московской бирже валюты прибавляли, после чего притормозили.

Впрочем, недельный диапазон колебаний курсов оказался невелик. Так, доллар торговался в коридоре 69,67 — 72,46 рубля, евро — 73,26-76,50 рубля, юань — 9,87-10,5 рубля. Все-таки сказалось праздничное затишье на рынках.

Что касается рынка нефти как традиционного фактора курсообразования рубля, то он на первой неделе года резко просел от уровня около 86 долларов за баррель сорта Brent на конец 2022 года в район 78,5 доллара.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю прибавил 2,22 рубля до 72,12 рубля, юаня — 53 копейки до 10,44 рубля, евро — 1,87 рубля до 76,17 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю снизилась до 5,75 тысячи против 5,9 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ

Рубль начал рабочую неделю возобновлением падения к основным торгуемым валютам после уверенного роста в самом конце прошлого года.

С 1 января 2023 года в России вновь начало действовать бюджетное правило, предполагающее покупку валюты в Фонд национального благосостояния — в основном юаней. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в конце прошлого года заявил, что структура ФНБ на 60% будет формироваться из китайских юаней, а это предполагает покупку юаней и продажу рублей, что влияет на продолжение ослабления российской нацвалюты, а через юаневые кросс-курсы рубль будет слабеть и против доллара, и евро.

Дополнительное давление исходило от падающего рынка нефти. Участники рынка "черного золота" отыгрывали сообщения о том, что Saudi Aramco понизила февральские отпускные цены на нефть для Азии и Европы. Ведущий экспортер нефти установил цену на нефть марки Arab Light для северо-западной Европы на 1,5 доллара ниже стоимости барреля марки ICE Brent на февраль, что на 1,4 доллара за баррель ниже цены на январь. Стоимость Arab Light для покупателей из Азии была понижена на 1,45 доллара, таким образом она будет на 1,8 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai. Стоимость сорта Extra Light сократилась на 2,9 доллара, Super Light — на 2,4 доллара, Medium — на 1 доллар, Heavy — также на 1 доллар.

При этом в Китае наблюдается рост заболеваемости ковидом, который подогревает опасения инвесторов по поводу замедления экономической активности. Опасения подтверждает экономическая статистика: так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в декабре упал до 41,6 пункта с 46,7 в ноябре.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в попытках стабилизироваться и укрепиться к основным торгуемым иностранным валютам. При этом поддержка приходила от рынка государственных облигаций.

Так, ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций за неделю повысился на 0,6%, сигнализируя о спросе на рублевый долг, что должно повышать спрос на рублевую ликвидность и соответственно — повышать курс рубля.

При этом рынок нефти в конце недели демонстрировал попытки стабилизации и отскока в направлении психологически значимого уровня 80 долларов за баррель.

Таким образом, ключевой уровень в 70 рублей за доллар, на который курс вышел резким рывком во второй половине декабря прошлого года, может стать на некоторое время центром притяжения для российского валютного рынка, возобновляющего полноценную работу на следующей неделе.