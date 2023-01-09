Горькое похмелье: доллар сдает позиции, а рублю не слаще
В пятницу, 6 января, торги по рублю завершились небольшим укреплением против доллара и евро. В новогодние каникулы российский валютный рынок был низколиквидным, поэтому активность на нем наблюдалась за счет спекулятивных сделок. Торговые объемы сократились примерно в 10 раз. По доллару объем составлял от $150 до $200 млн в день, по евро — от 16 до 48 млн евро. За укороченную неделю курс доллара вырос на 3,18%, евро — на 2,51%, юань — на 5,30%.
В течение недели рубль находился под давлением со стороны нефтяного рынка и отсутствия на рынке торговых объемов. Баррель Brent за неделю подешевел на 8,61%, до $78,56. Инвесторы опасаются замедления мировой экономики. Макростатистика США подогрела эти опасения. Из-за вспышек Covid в Китае рынок остается под давлением. Масла в огонь подлила компания Saudi Aramco, которая понизила февральские отпускные цены на нефть для Азии и Европы.
В понедельник, 9 января, торги по рублевым парам открылись смешанно. На валютном рынке индекс доллара открылся снижением. Парад доллар/рубль немного снизилась до 71,95 руб., тогда как евро/рубль повысилась до 76,79 руб. Сейчас сопротивление по доллару сместилось на уровень 73 руб. Следующее расположено на уровне 75,50 руб.
Поскольку из-за снижения цен на нефть и газ сократилась валютная выручка экспортеров, рубль потерял поддержку на фоне уменьшения объема предложения.
Также с 1 января 2023 года в России вновь начало действовать бюджетное правило, предполагающее покупку валюты в Фонд национального благосостояния. Структура ФНБ на 60% будет формироваться из китайских юаней. Юань неплохо укрепляется на этих новостях.
Нефтяной рынок находится в боковом тренде с 4 января, и такая динамика может сохраниться до вторника. Одного падения доллара для продолжения роста недостаточно. В связи с этим курс доллара может сохранить движение около уровня 72 руб.
Индекс Мосбиржи упал на 0,01%, до 2156,39 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,20%, до 942,73 пунктов. За новогодние каникулы техническая картина не изменилась.
Индекс Мосбиржи сохраняет движение в ценовом диапазоне 2070-2185 пунктов. Учитывая, что сегодня наблюдается повышенный спрос на рисковые активы, то вполне вероятно увидеть небольшой рост до 2200.
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