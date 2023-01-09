На предстоящей неделе основным фактором для мировых рынков станет макроэкономическая статистика. При этом фокус внимания инвесторов будет сосредоточен на данных по инфляции в США, которые выйдут в среду. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что в декабре рост потребительских цен в стране замедлился до 6,5% г/г с 7,1% г/г в ноябре. Данная статистика даст инвесторам повод для пересмотра ожиданий по действиям ФРС США в рамках денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, будет способствовать разбалансировке портфелей. Так, ожидание активного замедления инфляции, обозначенного в рамках текущего консенсус-прогноза, поддерживает рисковые активы на фоне ожиданий более мягкого подхода американского регулятора к подъему ставки. Если же данные по инфляции окажутся выше прогноза, ожидания инвесторов могут сместиться сторону более высоких пиковых значений ставки, которых она может достичь в рамках текущего цикла ужесточения ДКП, а также продолжительного удержания ставки на высоких уровнях. Это будет способствовать более жестким монетарным условиям, что в свою очередь ведет к росту рисков рецессии в американской экономике и ухудшению показателей компаний. В результате, инвесторы могут перейти к сокращению рисковых активов в портфелях и замещению их защитными инструментами. Более того, участники торгов вспомнят про хорошую статистику по рынку труда, которая вышла в пятницу и способствовала уверенному росту американских площадок, где основные индексы прибавили более 2%, — сильный рынок труда дает больше возможностей ФРС США для ужесточения ДКП в рамках борьбы с инфляцией.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 2,5%, отыгрывая позитивное закрытие в Штатах в пятницу. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 1,3%, торгуясь чуть выше 79,5 доллара за баррель.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи практически не изменился, удержав позиции в районе 2 156 пунктов. Сегодня на старте торгов покупки в российских акциях могут возобладать на фоне подъема цен на нефть. В результате, индекс Мосбиржи может попытаться выйти в район 2 170 пунктов. При этом с технической точки зрения картина на графике индекса Мосбиржи говорит в пользу продолжения сценария снижения с возможностью отступления индекса к декабрьским минимумам в диапазон 2 050 — 2 100 пунктов. Так, рынок продолжает движение в рамках нисходящего тренда, берущего начало от максимумов апреля прошлого года. Кроме данного тренда, сопротивлением для рынка выступает отметка 2 200 пунктов. В результате, до пробоя этих двух сопротивлений говорить о возможности активизации сценария роста преждевременно.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар снижается на 0,5%, отступив до 71,8 рубля. Евро и юань, напротив, прибавляют 0,4% и 1%, торгуясь в районе 76,4 и 10,5 рубля соответственно. На наш взгляд, сегодня в ходе сессии рубль может попытаться отыграть потери по отношению к евро и юаню и улучшить свои позиции по отношению к доллару. Поводом к росту рубля может стать восстановление цен на нефть, а также снижение спроса на валюту после прохождения новогодних каникул.