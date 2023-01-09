МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 9 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День Почитания старших — выходной на Токийской фондовой бирже    
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь) -5,6% -9% (факт)
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) -0,1% 0,1%
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (ноябрь) 6,5% 6,5%
16:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь) -1,4% 3,9%
20:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB событий не запланировано    