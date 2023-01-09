2023-01-09T09:14:55+03:00
2023-01-09T09:14:55+03:00
2023-01-09T09:14:55+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230109/839414221.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 января
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Ожидаемые в понедельник, 9 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
JPY
Япония — День Почитания старших... ПРАЙМ, 09.01.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 9 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|JPY
|Япония — День Почитания старших — выходной на Токийской фондовой бирже
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|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь)
|-5,6%
|-9% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|-0,1%
|0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (ноябрь)
|6,5%
|6,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь)
|-1,4%
|3,9%
|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
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Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|событий не запланировано
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