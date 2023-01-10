Золото растет против доллара третий месяц подряд и уже вернулось на уровни мая прошлого года. Те, кто успел купить его осенью, заработали до 35% в рублях и до 15% в твердой валюте.

Золотое ралли вызвано по большей части ослаблением самого доллара. Валюта США потеряла против других резервных валют за те же два-три месяца более 8%. А это в свою очередь связано с замедлением инфляции США, от которой зависит ключевая ставка ФРС, а значит, и доходность всех защитных активов, в первую очередь облигаций американского Минфина.

Большинство прогнозистов не ожидало столь резкого разворота в золоте, и все так же в него не верит с прицелом на ближайший год или даже 2-3 года. Но если тенденция к снижению инфляции в США продолжится, даже такая слабая, как сейчас, золото неизбежно продолжит расти в цене.

Золото часто играет роль защитного актива на случай геополитических кризисов и природных катаклизмов. Но после резкого скачка вверх оно быстро скатывается вниз, поэтому нужно еще успеть вовремя продать металл, чтобы заработать на такой стратегии. Такие возможности возникают раз в несколько лет. Немногие успевают понять, что вообще происходит.

Сейчас ситуация такова, что золото для российского инвестора — это условная замена доллару, то есть он защищает россиянина не от инфляции в США или от ее отсутствия, а от девальвации рубля. В этом смысле хотя бы часть сбережений в золоте (обычно не более 10%) — вполне разумное решение. Оно позволит не сильно волноваться из-за удорожания импортных товаров.