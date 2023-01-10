В золото по-прежнему не верят
Золото растет против доллара третий месяц подряд и уже вернулось на уровни мая прошлого года. Те, кто успел купить его осенью, заработали до 35% в рублях и до 15% в твердой валюте.
Золотое ралли вызвано по большей части ослаблением самого доллара. Валюта США потеряла против других резервных валют за те же два-три месяца более 8%. А это в свою очередь связано с замедлением инфляции США, от которой зависит ключевая ставка ФРС, а значит, и доходность всех защитных активов, в первую очередь облигаций американского Минфина.
Большинство прогнозистов не ожидало столь резкого разворота в золоте, и все так же в него не верит с прицелом на ближайший год или даже 2-3 года. Но если тенденция к снижению инфляции в США продолжится, даже такая слабая, как сейчас, золото неизбежно продолжит расти в цене.
Золото часто играет роль защитного актива на случай геополитических кризисов и природных катаклизмов. Но после резкого скачка вверх оно быстро скатывается вниз, поэтому нужно еще успеть вовремя продать металл, чтобы заработать на такой стратегии. Такие возможности возникают раз в несколько лет. Немногие успевают понять, что вообще происходит.
Сейчас ситуация такова, что золото для российского инвестора — это условная замена доллару, то есть он защищает россиянина не от инфляции в США или от ее отсутствия, а от девальвации рубля. В этом смысле хотя бы часть сбережений в золоте (обычно не более 10%) — вполне разумное решение. Оно позволит не сильно волноваться из-за удорожания импортных товаров.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20230110/839426657.html