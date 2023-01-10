В понедельник мировые рынки смогли продемонстрировать позитивную динамику. Так, по итогам дня индекс MSCI World, характеризующий ситуацию на развитых рынках, подтянулся на 0,5%, а индекс развивающихся рынков MSCI EM вырос на 2,5%. В отсутствии важных макроэкономических событий, инвесторы продолжили отыгрывать позитивные данные по рынку труда США, вышедшие в конце прошлой недели. При этом подъем последних сессий уже в ближайшие дни может смениться коррекцией. Так, сегодня инвесторы обратят внимание на выступление руководителя ФРС Дж. Пауэлла, в словах которого участники торгов будут искать указания на дальнейшие действия американского регулятора в свете денежно-кредитной политики и ориентиры по пиковым значениям ставки в рамках текущего цикла подъема. Плюс к этому, завтра будут опубликованы данные по инфляции в США за декабрь, которые могут не оправдать ожидания рынков относительно ее дальнейшего сильного замедления, что будет способствовать снижению аппетита инвесторов к рисковым активам.

При этом уже сегодня утром наметилась тенденция к ухудшению настроений на мировых рынках. Так, в Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне слабых данных по расходам домохозяйств в Японии, которые спровоцировали часть инвесторов на фиксацию прибыли по спекулятивным длинным позициям в акциях. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,6%, отступив до 79,2 доллара за баррель.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,3%, достигнув 2 163 пунктов. Сегодня, на фоне ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и возможного снижения аппетита к рисковым активам на мировых рынках, ожидаем активизацию продаж в российских акциях. Это приведет к компенсации вчерашнего роста и возвращению рынка в район 2 150 пунктов. При этом, данное движение может спровоцировать закрытие спекулятивных длинных позиций по "стопам", что, в свою очередь, усилит давление на российские акции.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль, после уверенного укрепления днем ранее, демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар снижается на 0,1%, торгуясь чуть ниже 70 рублей, евро и юань прибавляют 0,5% и 0,2%, поднявшись до 74,8 и 10,2 рубля соответственно. В ходе сессии, несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, рубль может попытаться продолжить волну укрепления. Поводом может сезонное снижение спроса на валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны граждан. При этом инвесторы будут закладывать в котировки активную реализацию валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 января.