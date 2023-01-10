2023-01-10T16:19:38+03:00
2023-01-10T16:19:38+03:00
2023-01-10T16:19:38+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230110/839433454.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 января
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Ожидаемые в среду, 11 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 0:30
USD
США — Недельные запасы сырой нефти... ПРАЙМ, 10.01.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 11 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,298 млн барр
|
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4кв2022)
|6,9%
|7%
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|-0,2%
|0,6%
|13:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|2%
|
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,694 млн барр
|-2,375 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,244 млн барр
|
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|3,625%
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,4%
|1%
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|12%
|12,2%
|
|RUB
|Россети Юг — СД (бизнес-план ПАО на 2023, прогнозы на 2024-2027)
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