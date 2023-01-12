В среду, 11 января, рубль неплохо продвинулся против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 1,53%, до 68,73 руб., евро/рубль — на 1,20%, до 74,00 руб., юань/рубль — на 1,99%, до 10,07 руб. С открытия торгов курс доллара сходил на 70,40 руб. и развернулся вниз.

Участники рынка активно продавали иностранную валюту, реагируя на новость Минфина РФ. Ведомство планирует продавать иностранную валюту в рамках бюджетного правила с 13 января по 6 февраля. Объем операций по покупке/продаже ликвидных активов будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Согласно ожиданиям Минфина, в январе сумма составляет минус 54,5 млрд рублей. Ее нужно получить от продажи валюты. Ежедневно будет продаваться валюты по 3,2 млрд рублей ($47 млн в эквиваленте). Механизм расчета нефтегазовых доходов опубликован на сайте Минфина.

В начале основной сессии пара доллар/рубль снижалась до 68,26 руб. После обновления недельного минимума рынок перешел в боковой тренд, который длился до закрытия вечерней сессии. Внутридневное ралли нефтяных котировок не давало покупателям вернуться к ценам открытия. Дополнительное давление на доллар исходило от его продаж на международном валютном рынке и продаж валюты экспортерами для налоговых выплат, пик которых приходится на 25 января.

В четверг, 12 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $82,78. Доллар с открытия подорожал к валютам на 0,6%. Сейчас прибыль рубля составляет 0,37% к доллару и 0,24% к евро. Учитывая, что продавцам удалось закрепиться ниже 68,65 руб., то сейчас, по оценкам BitRiver, им открылась дорога к 66 руб. Не факт, что сразу двинемся к нему, но в случае продолжения роста нефтяных котировок риски уйти на юг возросли до 80%.

На момент написания обзора курс доллара снижался до 68,08 руб. Поскольку Минфин РФ будет продавать валюту с 13 января, рубль продолжит получать поддержку от регуляторов до конца месяца. Сегодня в центре внимания трейдеров отчет по инфляции в США за декабрь. Важный отчет для ФРС США, поэтому на американской сессии ожидается повышенная волатильность на всех рынках.

Индекс Мосбиржи вырос 1,27%, до 2186,98 п., индекс РТС — на 2,88%, до 1002,62 п. Индексы выросли за счет ралли акций Сбербанка, а также повышения цен на нефть на 4%. Учитывая, укрепление рубля и позитивный настрой на мировых рынках, можно ожидать продвижения индекса Мосбиржи до 2205 пунктов.