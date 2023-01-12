Акции Сбербанка в среду выросли на 5%, вытянув наверх весь индекс МосБиржи. Корпоративных новостей не появлялось, но бумагам удалось обновить максимумы за 9 месяцев, после чего и произошло ускорение волны роста.

Объемы торгов по индексу МосБиржи выросли в два раза до 39 млрд руб. И половина из них как раз пришлась на бумаги Сбера. Общая картина по российскому рынку начала улучшаться, появляются шансы на формирование умеренной восходящей тенденции в сторону 2250 п. по индексу.

Бюджетное правило

Минфин через ЦБ начнет продавать юани в рамках бюджетного правила. С 13 января по 6 февраля ежедневно будет реализовано валюты на 3,2 млрд руб. (всего 54,5 млрд). С одной стороны, новость ожидаемая, так как возврат к нормальному функционированию бюджетного правила был анонсирован еще в сентябре. С другой — операции начались не с покупки валюты, а с продажи из-за более низких ожидаемых нефтегазовых доходов (НГД). Это фактор в пользу более крепкого рубля, что негативно для акций экспортеров и объема налоговых поступлений.

3,2 млрд руб. — это менее 1,5% от оборота валюты на Мосбиржи в день. Влияние самих операций на курс незначительное. Но в феврале объем продаж может кратно увеличиться, так как плановая величина НГД будет на 85 млрд руб. больше, а с 5 февраля еще заработает и потолок цен на нефтепродукты из РФ. То есть недобор до целевого уровня доходов вырастет.

Укрепление рубля

Курс USD/RUB отреагировал резким снижением на новости о бюджетном правиле. Закрытие проходило около 68,7. Снижение отражает смену ожиданий участников рынка, которые закладывают в котировки присутствие крупного продавца.

Однако на длинной дистанции операции Минфина теперь будут сглаживать волатильность. Амплитуда колебаний в среднем может быть ниже, чем без бюджетного правила. При этом все понимают, что при росте цен на нефть и сокращении дисконтов Urals к Brent валюта будет покупаться, что умеренно негативно для рубля.

Инфляция ускорилась, но это временно

С начала января инфляция составила 0,24% против 0,12% в последнюю неделю декабря. Ускорение ожидаемо, учитывая повышение ряда тарифов. Но в годовом выражении рост индекса потребительских цен (ИПЦ) сократился до 11,6%.

Запуск бюджетного правила на среднесрочной дистанции может обеспечить более быстрое снижение процентных ставок, чем ожидалось. Чуть более крепкий курс — это дефляционный фактор. К тому же уже в начале II квартала инфляция в годовом выражении может опуститься ниже 4%. В результате можно будет ожидать более раннего смягчения денежно-кредитной политики Центробанком, и это в будущем будет частично компенсировать эффект от начавшейся продажи валюты. То есть снижение ставок сделает рубль менее привлекательным по сравнению с иностранными валютами и не позволит ему чрезмерно укрепиться из-за интервенций.

Рост сырьевых цен

Фьючерсы Brent в среду прибавили более 3% и поднялись выше $82. Оптимизм в отношении открытия китайской экономики, а также надежда на позитивную статистику по инфляции в США поддерживала покупки в сырьевых товарах, которые в основной массе росли.

Что важно, подъем нефтяных котировок вчера происходил даже несмотря на резкое увеличение запасов в США — третье за всю историю (+19 млн барр.), а также рост добычи на 100 тыс. б/с.

В фокусе инфляция

Сегодня ключевым событием станет публикация статистики по инфляции в США за декабрь. В преддверии этого события индекс S&P 500 поднялся на 1,3% и вновь приблизился к 4000 п. Как ожидается, индекс потребительских цен в прошлом месяце должен был сократиться с 7,1 до 6,5% в годовом выражении. Если сегодняшние цифры окажутся еще ниже, то это будет позитивным драйвером для рынка акций, так как вырастут ожидания более быстрого завершения цикла ужесточения ДКП со стороны ФРС.