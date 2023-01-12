ФРС очень четко следит за статистическими данными по инфляции и занятости. Когда инфляция разогналась в начале-середине прошлого года им было необходимо предпринимать жесткие меры для сдерживания и Федрезерв активно повышал ставку. К концу года инфляция притормозилась и риторика ФРС сменилась на умеренную.

Они будут очень аккуратно балансировать ставку при сдерживании инфляции иначе можно получить панику на фондовом рынке, что приведет к непредвиденным последствиям.

Как ФРС внимательно следит за статистикой, так и рынки следят за ФРС США и высказываниями ее представителей на пресс-конференциях, которые, по сути, задают тренд от выступления к выступлению. В этом году график заседаний ФРС стартует с 1 февраля, тогда все и начнется.

Все будет зависить от инфляции. Если она не будет падать, или еще хуже того — вырастет, то ФРС продолжит поднимать ставку. Пока чиновники ФРС прогнозируют ставку выше 5%. На данный момент, напомним, ставка по федеральным фондам ФРС США установлена на уровне 4,25-4,5%.