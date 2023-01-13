Мы видим следующие основные 4 фактора укрепления рубля.

1) Благоприятная сезонность.

Первый квартал — традиционно самый благоприятный для рубля из-за сезонности текущего счета платежного баланса РФ (высокое предложение валюты от экспорта при низком спросе для импорта и туризма).

Зимний отопительный сезон поддерживает цены на энергоносители на высоком уровне, что обеспечивает повышенный приток валютной выручки в страну.

На этой неделе рубль укрепляется благодаря тому, что экспортеры вернулись с продажей валютной выручки после новогодних праздников.

Во второй половине января поддержку рублю окажет налоговый период, когда экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом.



2) Снижение спроса на валюту в начале года.

Спрос на валюту в январе традиционно снижается. Импортёры меньше закупают товаров из-за низкого сезона, компании меньше погашают внешних долгов, спрос на валюту для туристических поездок за границу падает.



3) Отсутствие негативных сюрпризов со стороны геополитики.

В конце года ряд инвесторов открывали позиции на ослабление рубля в качестве страховки на случай геополитического обострения в длинные новогодние праздники. На этой неделе с возобновлением полноценных торгов после праздников эти трейдеры, вероятно, продают валюту, т.к. негативных геополитических сюрпризов не было.

4) Новое бюджетное правило.

На валютном рынке с 13 января появляется новый постоянный продавец валюты — Минфин в рамках обновленного бюджетного правила ежедневно будет продавать юани на сумму 3,2 млрд руб. С 13 января по 6 февраля Минфин продаст валюты на 54,5 млрд руб.

Эта информация стала неожиданной для части инвесторов на валютном рынке, которые ожидали покупок валюты по бюджетному правилу.

В целом мы полагаем, что благодаря продажам валюты в рамках бюджетного правилу рубль будет на несколько рублей крепче к доллару и евро, чем без него. Мы ожидаем, что Минфин в ближайшие месяцы продолжит продавать юани для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета.

ГДЕ ПИК?

Мы полагаем, что рубль в ближайшие недели при поддержке благоприятной сезонности, налогового периода и продаж валюты Минфином может укрепиться до отметки 64-65 к доллару, 69-70 к евро и 9,6-9,7 к юаню.

Мы ожидаем, что в январе рубль будет торговаться в диапазоне 64-70 к доллару, 69-75 к евро и 9,6-10,2 к юаню.

СМЕНА ТРЕНДА

В начале феврале возможен новый виток умеренного ослабления рубля.

Во-первых, закончится январский налоговый период, и экспортеры будут меньше продавать валютной выручки.

Во-вторых, в начале февраля вступит новый пакет антироссийских санкций.

С 5 февраля будет введено европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, а также будет введен потолок цен на их продажу в третьи страны. Это может ещё больше ограничить нефтегазовые доходы России (предложение валюты), если не будут найдены варианты перенаправить поставки в другие страны. Отметим, что нефтепродукты перенаправить будет сложнее, чем сырую нефть.

В феврале возможно возвращение рубля к верхним границам указанных диапазонов: 64-70 к доллару, 69-75 к евро и 9,6-10,2 к юаню.

В то же время февраль исторически сезонно является самым благоприятным месяцем для курса рубля. Кроме этого, не исключаем увеличения объема продаж Минфином юаней в рамках бюджетного правила. Поэтому рубль в феврале, вероятно, останется в указанных выше диапазонах