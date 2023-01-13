МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День Мартина Лютера Кинга — выходной на биржах США    
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (январь) -61,4 -57
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (январь) -23,3 -15,5
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (январь) -23,6  
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (ноябрь) 2,8%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Иркутскэнерго — СД (принятие решения об отказе от размещения биржевых облигаций и признании этой программы несостоявшейся)    