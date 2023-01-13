2023-01-13T16:25:15+03:00
2023-01-13T16:25:15+03:00
2023-01-13T16:25:15+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230113/839468302.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 января
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Ожидаемые в понедельник, 16 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
USD
США — День Мартина Лютера Кинга... ПРАЙМ, 13.01.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|USD
|США — День Мартина Лютера Кинга — выходной на биржах США
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|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (январь)
|-61,4
|-57
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (январь)
|-23,3
|-15,5
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (январь)
|-23,6
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|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (ноябрь)
|2,8%
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Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Иркутскэнерго — СД (принятие решения об отказе от размещения биржевых облигаций и признании этой программы несостоявшейся)
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