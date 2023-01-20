МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 23 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день    
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (декабрь) -0,2%  
20:45 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Белуга Групп — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2022 (ВОСА — 11.01.2023) 72,76 (1П2021) + 47,24 (фин) — див-д 2021 150 (1П2022) + 75 (9м2022) — див-д 2022
  RUB Россети Центр — СД (о формировании комитетов СД)    
  RUB Россети Центр и Приволжье — СД (вопрос о составах комитетов СД)    
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (досрочное прекращение полномочий членов правления и утверждение правления в новом составе)    