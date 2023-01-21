Цены на медь на Лондонской бирже прибавили с конца 2022 года 11.4% в долларах США, показав рост до уровня $9180 за тонну, на фоне ожиданий восстановления спроса со стороны одного из крупнейших потребителей металла — Китая. Это произошло после отмены в Поднебесной карантинных ограничений с конца 2022 года и объявленных планов по росту капитальных инвестиций в строительство электросетевой инфраструктуры, необходимой для повышения доступности электромобилей. Стоит отметить, что ожидания роста спроса на этот металл накладываются на прогнозы по относительно нейтральной динамике предложения этого металла со стороны крупнейшего производителя — Чили.

На фоне восстановления темпов роста ВВП Китая в 2023 году ожидается, как минимум, сохранение котировок меди вблизи максимальных уровней за последние восемь лет. Диапазон цен $8400 — $9600 за тонну может оказаться относительно комфортным с точки зрения выросших средних мировых удельных затрат производства этого металла и данных, свидетельствующих о сокращении доступных запасов металла на складах крупнейших товарных бирж.

В свою очередь, цены на другие промышленные металлы (никель, алюминий и т.д.) также могут получить поддержку в связи с ожиданиями восстановления экономического роста Поднебесной особенно на фоне данных, говорящих о снижении доступных для инвесторов и промышленных потребителей запасов этих металлов на складах.

С точки зрения динамики драгоценных металлов, в частности, золота основным драйвером динамики цены остается прогноз по перспективам повышения базовых процентных ставок со стороны ФРС США и центральных банков других крупнейших экономик мира, а также продолжающийся рост спроса на золото со стороны центральных банков стран. Стоит отметить, что Народный Банк Китая после более чем трехлетнего перерыва возобновил покупки золота с октября 2022 года, снижая долю золото-валютных резервов, приходящуюся на облигации казначейства США (Treasuries), в пользу покупок физического золота.