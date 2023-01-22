Последние годы характеризовались повышенной волатильностью доллара, в рамках которой можно выделить несколько периодов:

• резкий рост весной 2020 года на фоне начала пандемии ковида, которая спровоцировала бегство инвесторов от риска в "надежные" активы;

• еще более масштабное ослабление доллара к концу 2020 года на фоне снижения ставки по федеральным фондам до нуля и беспрецедентных мер стимулирования со стороны ФРС и федерального правительства США;

• начало затяжного роста доллара во второй половине 2021 года на фоне ускорения темпов роста потребительской инфляции в США, за которым сначала последовал рост доходностей трежерис, а затем и быстрый цикл повышения ставок со стороны ФРС;

• и, наконец, волна снижения американской валюты, начавшаяся в октябре 2022 года на фоне роста надежд на скорое смягчение позиции ФРС.

Все это напоминает бурные события периода 2014-2017 годов, когда американская валюта также показала несколько мощных волн роста и снижения. Однако затем последовали относительно спокойные 2018-2019 годы, которые характеризовались постепенным снижением волатильности. Вполне возможно, что в 2023 году нас ждет нечто похожее, и колебания доллара будут носить скорее диапазонный характер.

В первой половине текущего года доллар может отыграть часть недавних потерь против валют G10 благодаря сохраняющемуся дифференциалу доходностей между активами США и других развитых стран в пользу первых. Кроме того, рынок может переоценить перспективы денежно-кредитной политики в США в сторону большей жесткости.

А затем доллар может вернуться к текущим уровням и даже опуститься чуть ниже (например, до 1,10 в паре с евро к концу года) на фоне завершения цикла повышения ставок в США и возможного начала их снижения (или ожидания такового).

Для мировой экономики стабилизация курса доллара, вероятно, станет позитивным фактором, так как позволит экономическим агентам принимать решения в условиях большей определенности. Кроме того, она должна будет способствовать снижению волатильности рынка сырья, что также будет позитивным фактором как для экономики мира в целом, так и России в частности.