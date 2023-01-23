2023-01-23T09:09:05+03:00
2023-01-23T09:09:05+03:00
2023-01-23T09:09:05+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230123/839547349.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 января
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Ожидаемые в понедельник, 23 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
CNY
Китай — Новый год по лунному... ПРАЙМ, 23.01.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 23 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день
|
|
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|
|
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (декабрь)
|-0,2%
|-0,2%
|17:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|
|
|20:45
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Белуга Групп — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2022 (ВОСА — 11.01.2023)
|72,76 (1П2021) + 47,24 (фин) — див-д 2021
|150 (1П2022) + 75 (9м2022) — див-д 2022
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|RUB
|Россети Центр — СД (о формировании комитетов СД)
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|RUB
|Россети Центр и Приволжье — СД (вопрос о составах комитетов СД)
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (досрочное прекращение полномочий членов правления и утверждение правления в новом составе)
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