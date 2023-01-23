На предстоящей неделе можно выделить несколько факторов, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках. Так, инвесторы будут следить за выходом макроэкономической статистики, среди которой мы выделяем публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США за январь, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне подъема ставок. Плюс к этому отметим первую оценку ВВП за первый квартал и данные по заказам на товары длительного пользования и расходам на личное потребление в Штатах, а также индекс делового климата в Германии. Кроме статистики, важным фактором для рынков продолжит оставаться сезон отчетности компаний в США, который постепенно набирает обороты — публикуемые цифры могут оказывать влияние как на динамику отдельных акций или секторов, так и целых рынков. При этом, инвесторам стоит помнить, что в рамках текущей недели в Азии будет наблюдаться пониженная активность в связи с празднованием Китайского нового года — на площадках Поднебесной не будут проводиться торги.

Что же касается настроений на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,4%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней пятничного закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет чуть менее 0,1%, торгуясь в районе 87,6 доллара за баррель.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив торги в районе 2 167 пунктов. Сегодня на старте торгов покупки в российских акциях могут возобладать, а поддержку нашему рынку окажет восстановление цен на нефть, прошедшее в конце прошлой недели. При этом в рамках пошлой недели индекс Мосбиржи попытался пробить двойное сопротивление в виде уровня 2 200 пунктов и среднесрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов апреля прошлого года. И если в моменте рынку удалось пробить обозначенный уровень, то от тренда произошел разворот и переход к коррекции. В результате, можно констатировать, что наиболее вероятным продолжает оставаться сценарий дальнейшего снижения нашего рынка с возможностью ухода индекса Мосбиржи в район 2 050 — 2 100 пунктов. Говорить же об активизации сценария роста можно будет только после преодоления данного двойного сопротивления.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар и юань теряют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 68,8 и 10,11 рубля соответственно, евро прибавляет 0,4%, поднявшись до 74,9 рубля. На наш взгляд, в ходе торгов национальная валюта попытается перейти к росту. Поводом к укреплению станет активная продажа иностранной валюты со стороны экспортеров, которые ведут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 25 января. В этой связи ожидаем, что в ходе сессии пара доллар/рубль может сделать существенный шаг к поддержке на уровне 68 рублей и даже попытаться перейти в диапазон 65-68 рублей.