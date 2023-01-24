Индекс МосБиржи в понедельник показал рост на 1%. Это уже пятая неделя подряд, которая начинается с подъема. На этот раз движение наверх проходило широким фронтом. Позитивную динамику показали даже акции нефтяного сектора, отстававшие ранее от рынка.

Индекс МосБиржи сейчас находится на верхней границе годового нисходящего тренда и при спокойном внешнем фоне может пробить ее наверх.

Норникель в числе аутсайдеров

Акции ГМК в понедельник открылись снижением более 3% на фоне сведений о перспективах снижения дивидендов за 2022 г. (доходность 4,5%). К концу дня потери удалось сократить до 1%, но это все равно оказался худший результат в индексе.

Тем не менее тот факт, что в течение сессии бумаги росли, весьма позитивен. Он указывает на отсутствие большого количества крупных участников, которые бы хотели выйти из актива из-за временного снижения дивидендов (на период высокой инвестпрограммы).

IT-сектор в лидерах

Более 3% прибавляют HeadHunter, Ozon и VK. Все эти бумаги традиционно выглядят лучше рынка на фоне общего роста индекса. Дополнительным фактором поддержки выступают сообщения о том, что участники IT-рынка предложили Минцифры сделать ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 0% бессрочной либо четко закрепить возврат навсегда ставки в размере 3%. Сейчас нулевая ставка действует до конца 2024 г.

Сегодня операционные результаты за IV квартал опубликует X5 Group. Также сегодня ожидается публикация годовых производственных результатов Норникеля.

Рост акций США продолжается

Индекс S&P 500 в понедельник прибавил еще 1,2% и уверенно поднялся выше круглой отметки в 4000 п. Главным образом движение наверх обеспечивается за счет ралли в высокотехнологичном секторе.

В результате подъема предыдущих двух сессий по S&P 500 случился пробой долгосрочного нисходящего тренда. Это позитивный сигнал, указывающий в пользу роста. Важно закрепить это достижение в ближайшие 1¬-2 сессии и не вернуться обратно ниже 4000 п.

Экспорт газа из США

Компания Freeport LNG, второй по величине экспортер сжиженного природного газа в США, в понедельник сообщила, что завершила ремонт своего завода в Техасе, и попросила у регулирующих органов США разрешения для перезапуска предприятия, не работающего с июня. Это может поддержать рост цен на природный газ в США и, наоборот, оказать давление на цены СПГ в Европе и Азии, которые сейчас предполагают значительную премию к американским котировкам.