Во вторник, 24 января, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом, при этом сохранив движение в боковом тренде. Активность на локальном валютном рынке остается низкой. Торги проходят на пониженных объемах. В паре доллар/рубль торговый объем снизился до $900 млн, евро/рубль — до 465 млн евро. В первой половине дня участники рынка покупали рубль на фоне интервенций ЦБР и продаж иностранной валюты экспортерами, во второй половине дня продавали. Пара доллар/рубль повысилась на 0,11%, до 69,00 руб., евро/рубль — на 0,60%, до 75,17 руб., юань/рубль — на 0,10%, до 10,13 руб.



В среду, 25 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,46. Утренняя сессия открылась небольшим ростом по рублевым парам. В первой половине дня на основной сессии ожидаем незначительного укрепления рубля до 68,80 руб. и восстановления до 69,50 руб. к закрытию вечерней сессии.



Экспортёры могут стать активнее к концу недели и поддержать рубль. С 2023 года установлен единый срок представления налоговых деклараций — не позднее 25-го числа месяца, а также срок уплаты — 28-е число месяца по следующим налогам и взносам: НДС, налога на прибыль организаций, НДПИ, транспортный налог, налог на имущество организаций, УСН, страховые взносы. В связи с изменениями в налоговом кодексе пик налоговых платежей сместился на 28 число. Поскольку 28 января — суббота, то максимальные выплаты пройдут в 30 января. После окончания налогового периода пара доллар/рубль начнет сдвигаться преимущественно в северном направлении.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,57%, до 2172,75 п., индекс РТС — на 0,83%, до 990,41 п. Снижение нефтяных котировок сказалось на российском рынке. Индекс МосБиржи откатился к 2199,29 п. Рынок установил диапазон 2150 — 2200 пунктов. Ожидаем, что индекс IMOEX останется в нем до конца недели. Инвесторы ожидают выхода ВВП США (26 января). Данные окажут влияние на динамику доллара и нефтяной рынок, а они на рубль и российский фондовый рынок.