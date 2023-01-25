Российский рынок акций во вторник выглядел слабо, плавно сползая на протяжении сессии. Индекс МосБиржи вернулся к 2170 п. Четко повторяется сценарий прошлой недели: рост в понедельник на выросших оборотах, а затем падение со вторника на еще более высоких объемах торгов.

В результате пока картина нейтральная. Для появления сигнала к росту индексу МосБиржи нужно повторно подниматься выше 2200 п.

Акции золотодобытчиков в лидерах

Бумаги сектора продолжают показывать опережающую динамику относительно рынка. Эта тенденция началась еще в октябре. Накануне акции Полюса (+2,6%) и Полиметалла (+1,6%) были в числе лидеров роста в составе индекса МосБиржи, а также по обороту. Подъем сопровождается в целом сильной динамикой цен на золото. Однако если предположить остановку роста драгметаллов, то оставшийся потенциал для роста акций Полюса и Полиметалла уже выглядит ограниченным.

Отчет Норникеля

Компания опубликовала производственный результаты за 2022 г., отчитавшись о выполнении плана. Выпуск меди и платины совпал с прогнозами, а объемы производства никеля и палладия их превысили.

Норникель из-за сложностей с поставками оборудования допускает сдвиги в сроках реализации крупных проектов, в частности, строительства новой Норильской обогатительной фабрики и запуск Талнахской обогатительной фабрики. Учитывая сообщения о том, что дивиденды за 2022 г. могут сократиться до $1,5 млрд, высокого спроса на бумаги Норникеля в самое ближайшее время сложно ждать.

Отчет X5 Group

Опубликованы неплохие операционные результаты за IV квартал. Чистая выручка выросла на 16,3% г/г и достигла нового рекорда. LFL-продажи при этом увеличились на 7,9%. Темпы замедляются, но это ожидаемо на фоне снижения инфляции. Сильно растет сеть дискаунтеров «Чижик», но ее доля в выручке все еще низкая.

Любые позитивные результаты X5 сейчас упираются в вопрос регистрации компании. Нет понимания того, как и когда эмитент переедет в РФ, чтобы у него вернулась возможность распределять дивиденды.

Ждем отчет Полиметалла

Сегодня компания опубликует производственные результаты за 2022 г. Также Полиметалл проведет День инвестора.

На рынке США спокойно

Индекс S&P 500 показывает нейтральную динамику, удерживаясь чуть выше 4000 п. В фокусе по-прежнему сезон отчетов, а также предстоящее на следующей неделе заседание ФРС (ожидается повышение ставки на 25 б.п.).

Из крупных компаний отчитались:

— Microsoft: Прибыльна акцию превысила ожидания, но акции все равно упали на слабых прогнозах компании.

— Johnson & Johnson: выручка оказалась хуже ожиданий, но прибыль превзошла прогнозы. Акции показали нейтральную динамику.

Сбой на NYSE

Торги более 40 акций из индекса S&P 500 на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) были временно приостановлены во вторник. На открытии были зафиксированы аномальные отклонения котировок ряда акций крупных компаний: Morgan Stanley, Wells Fargo, Verizon и др. Это был технический сбой. NYSE будет проводить проверку. На СПБ Бирже также в моменте были локальные отклонения из-за соответствующих изменений на рынке США.

Ожидания по ОПЕК+

Reuters пишет, что страны ОПЕК+ сохранят текущий уровень квот на очередной встрече 1 февраля. Аналогичное решение было принято ранее в декабре. По оценке МЭА, страны ОПЕК+ по-прежнему добывают меньше, чем допускает установленный уровень квот: отставание оценивается в 1,77 млн б/с. Если в феврале текущие квоты сохранятся, то для рынка это может быть нейтральным событием.