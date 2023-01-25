Вопреки ожиданиям весны 2022 года российская экономика сохранила большинство показателей достаточно стабильного 2021 года, а в некоторых видах деятельности даже превысила предыдущие результаты.

Достаточно информативным маркером состояния российской экономики является анализ итогов 2022 года в сегменте корпоративного кредитования. Бизнес банков первого эшелона, обслуживающих предприятия добывающих отраслей и крупных экспортеров энергоносителей, растёт впечатляющими темпами. Конечно, финансирование компаний стратегических секторов экономики происходит в значительной степени по специальным программам со льготными условиями для системообразующих предприятий. Несмотря на масштабные значения темпов роста, данные результаты не дают представления о состоянии экономики в целом, где организаций уровня малого и среднего бизнеса насчитывается в сотни раз больше, чем гигантов. Крупные игроки рынка испытали на себе весь негатив влияния внешних факторов. Следствием санкционного давления явился отток клиентов в банки меньшего размера, которые оставались в течение года вне большой турбулентности. Активы банка увеличились на 46,1%.

В сегменте корпоративного кредитования малого и среднего бизнеса отмечается положительная динамика. По весенним прогнозам Банка России, рост объемов корпоративного кредитования должен был составить 0-5% против 10,7% годом ранее. По итогам 2022 года увеличение кредитного портфеля нашего Банка составило порядка 10%. Притом что в феврале-марте наилучшим сценарием многие эксперты считали лишь сохранение абсолютных значений 2021 года.

После значительного спада числа обращений по вопросам кредитования, который продлился до конца июня 2022 года, к концу лета наметились признаки стабилизации ситуации. А к сентябрю минувшего года мы зафиксировали пик активности наших клиентов. Весной большинство компаний заявляло о завершении начатых проектов либо о паузе в краткосрочном планировании. В течение лета 2022 бизнес постепенно переходил к осторожному планированию на ближайшие 3-6 месяцев. В этот период выстраивались новые логистические цепочки, возникали альтернативные маршруты трансграничных платежей, появлялись товары, замещающие импорт из недружественных стран. Постепенно снижалась ключевая ставка, ЦБ РФ вводил послабления в ограничениях на международные расчеты. Активная бизнес-позиция, поиск альтернативных решений позволили пересмотреть отношение к ситуации, изменить ее статус с кризисного на точку роста. Меры государственной поддержки как для предприятий малого и среднего бизнеса, так и для отдельных отраслей экономики позволили клиентам получать более комфортные для обслуживания займы благодаря экономии на процентных ставках.

Самым востребованным кредитным продуктом было и остаётся оборотное финансирование — займы на пополнение оборотных средств, кредитные линии, факторинг. В ситуации, когда сроки поставок импорта через дружественные коридоры увеличились, кассовые разрывы стали более заметными. Это привело к росту числа обращений в банк со стороны импортёров. Показатели корпоративного кредитования по видам деятельности выглядят следующим образом:

• Наименьший рост показали сельскохозяйственная отрасль и торговля. При этом предприятия аграрного сектора остро нуждаются во внешнем финансировании, что в 2023 году, несомненно, приведёт к значительному росту объемов кредитования сельхозпроизводителей.

• Производство как вид деятельности еще недостаточно активно включилось в процесс трансформации с учетом потребностей рынка в импортозамещении. Модернизация и расширение производственных мощностей — процессы дорогостоящие, предполагающие длительное время для выхода на рентабельность. В нынешних условиях подходы к долгосрочному планированию остаются очень осторожными.

• Торговля и сфера услуг в меньшей степени могут рассчитывать на бурное развитие, что в первую очередь связано с преобладающей сегодня сберегательной моделью поведения населения.

• Не менее востребованным остается такой инструмент финансовой поддержки как банковская гарантия. Количество предоставленных гарантий по итогам года сохранилось на прежнем уровне, что с учетом весенней паузы, говорит о фактическом росте объемов финансирования в сегменте государственного заказа.

Особенно стоит отметить реализацию масштабных национальных проектов. В нашем случае — в сфере дорожного строительства. В IV квартале 2022 года количество выданных гарантий превысило соответствующие показатели предыдущего года. В связи с чем можно сделать вывод об оживлении экономики и запуске новых долгосрочных проектов с началом реализации в 2023 году.

О доверии к действиям монетарных властей и к банковской системе в целом говорит тот факт, что значительно увеличился объем привлечённых от клиентов средств — почти на 53%. Это означает, что ликвидность клиентского бизнеса достаточно высока, деньги работают в обороте, не останавливаются производственные циклы. Такой бизнес имеет все необходимые ресурсы для дальнейшего кредитования, так как способен обеспечить достойные показатели при оценке рисков.

Релокация некоторых российских компаний в юрисдикции дружественных стран не привела к значимому оттоку капитала, а лишь перераспределила финансовые потоки. Развитие формата международных корпораций с включением юридических лиц дружественных стран неминуемо потребует дополнительных инвестиций. Так что в этом направлении также просматривается потенциал к кредитованию в текущем и последующих годах.

В 2022 году кредитование в национальных валютах ещё не набрало силу. Процесс трансформации бизнеса требует времени и серьезной проработки деталей. Это и поиск партнеров, и адаптация к национальному законодательству, и непривычные рынки сбыта. Но уже в ближайшей перспективе мы достаточно оптимистично оцениваем потенциал этого направления и ожидаем спрос на кредитование в иностранной валюте, особенно в китайских юанях, казахских тенге и армянских драмах.

Наступивший 2023 год обещает быть сложным, в первую очередь по макроэкономическим причинам. И тем не менее мы выделили для себя ключевые направления развития. Для банка — это дальнейшая диверсификация кредитного портфеля. Для бизнеса — развитие наработанных компетенций и новые рынки.