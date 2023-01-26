В среду, 25 января, рубль продолжил показывать разнонаправленную динамику. В первой половине дня он укреплялся, во второй перешел к снижению и закрылся в минусе. Утреннее укрепление нацвалюты поддерживалось продажами валютной выручки к налоговым платежам, интервенциями ЦБР, а также снижением индекса доллара. После неудачных попыток роста рубль распродали. По итогам торгов на 0,44%, до 69,30 руб., евро/рубль — на 0,33%, до 75,41 руб., юань/рубль — на 0,77%, до 10,21 руб.

В четверг, 26 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,05. Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Нефтяной рынок находится под давлением в преддверии выхода данных по ВВП США. Доллар США дешевеет на ожиданиях приближения завершения кампании по повышению ставок.

По первой оценке ожидается замедление американской экономики до 2,6% в годовом исчислении против увеличения на 3,2% кварталом ранее. Отчет важен для ФРС США, доллара и нефтяного рынка.

Цена на Brent находится на важной поддержке для внутридневной ценовой структуры. Если в ходе европейских торгов уровень $85,45 не устоит, то к закрытию дня ждем перемещения на уровень $84 за баррель. Успех защиты поддержки будет полностью зависеть от американской статистики. Чем лучше данные по ВВП, тем выше активность покупателей.

По доллару ожидаем закрытия дня вблизи отметки 70 руб., по евро — около 76,50 руб. По паре евро/рубль рост может ускориться до 77 руб. после заседания ЕЦБ, на котором ожидается повышение ставки.

Индекс Мосбиржи снизился 0,12%, до 2170,15 п., индекс РТС — на 0,34%, до 987,02 п. Индекс МосБиржи остается в боковике. Техническая картина на сегодня нейтральная. Индекс IMOEX может как вырасти, так и продолжить нисходящее движение. Поддержкой выступает уровень 2155 п., от которого стоит ожидать возобновления роста индекса.