События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 января
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день
|AUD
|Австралия — День Австралии — выходной день на Австралийской фондовой бирже
|12:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (декабрь)
|0,1%
|-0,2%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (декабрь)
|-2,1%
|2,5%
|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|3,2%
|2,6%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|4,4%
|3,3%
|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (декабрь)
|-82,93 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|190 тыс
|205 тыс
|16:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь)
|-0,3%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|0,5%
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (декабрь)
|640 тыс
|617 тыс
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (декабрь)
|5,8%
|-4,7%
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот
|3,921%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 20.01)
|592 млрд долл (на 13.01)
|RUB
|Россети Юг — СД (об актуализации программы цифровой трансформации ПАО 2020-2030)
https://1prime.ru/experts/20230126/839593622.html