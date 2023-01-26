МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день    
  AUD Австралия — День Австралии — выходной день на Австралийской фондовой бирже    
12:30 GBP Великобритания — Производительность труда 0,2%  
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (декабрь) 0,1% -0,2%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (декабрь) -2,1% 2,5%
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (4кв2022) 3,2% 2,6%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2022) 4,4% 3,3%
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (декабрь) -82,93 млрд долл  
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 190 тыс 205 тыс
16:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь) -0,3%  
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) 0,5%  
18:00 USD США — Продажи нового жилья (декабрь) 640 тыс 617 тыс
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (декабрь) 5,8% -4,7%
21:00 USD США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот 3,921%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 20.01) 592 млрд долл (на 13.01)  
  RUB Россети Юг — СД (об актуализации программы цифровой трансформации ПАО 2020-2030)    