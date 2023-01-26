Индекс МосБиржи продолжает стоять на месте, не показывая сильных движений Обороты торгов на фоне нейтральной динамики начали снижаться. Пока котировки остаются ниже 2200 п., актуален сценарий боковика.

На валютном рынке затишье и динамика курсов валют в моменте оказывает минимальное влияние на акции экспортеров. Спокойный внешний фон пока также не располагает к какому-то тренду.

Полиметалл: отчет и редомициляция

Компания опубликовала сильные операционные результаты за IV квартал. Удалось нарастить добычу и объемы продаж. Прогноз объема производства на 2023 г. был подтвержден.

Акции выросли на 6%, и дополнительным драйвером стал анонс перерегистрации компании. Один из наиболее вероятных вариантов — перенос первичного листинга в Казахстан на биржу AIX. Из презентации компании следует, что это в будущем позволит вернуться к дивидендам. В то же время акции Полиметалла на Лондонской бирже рухнули на 20%. Иностранные инвесторы опасаются делистинга.

Третий эшелон. Кто на новенького?

Каждый день в третьем эшелоне наблюдаются резкие колебания без сопутствующих корпоративных новостей. Если во вторник мощный импульс роста был в Нижнекамскнефтехиме, то вчера фокус трейдеров сместился на другого химика — Казаньоргсинтез. Префы выросли на 23% на рекордных за всю историю оборотах. Раньше чаще всего "разгоны" касались относительно небольших компаний, но НКНХ и Казаньоргсинтез это уже по-настоящему крупные эмитенты с капитализацией 150+ млрд руб.

Отчет Fix Price

Сегодня ритейлер планирует опубликовать операционные результаты за IV квартал 2022 г. В фокусе будут темпы роста выручки и LFL-продажи. Общие финансовые итоги года будут опубликованы только 27 февраля.

Просадка выкуплена

На американском рынке акций в среду была предпринята попытка развернуться вниз и отменить прошедший ранее выход из нисходящего тренда. Но в течение сессии все снижение было выкуплено. В центре внимания инвесторов по-прежнему сезон отчетов, а также предстоящее на следующей неделе заседание ФРС.

Tesla отчиталась

Результаты по выручке и прибыли оказались лучше консенсус-прогноза Уолл-стрит. В Tesla заявили, что в 2023 г. ожидается выпуск 1,8 млн автомобилей, не уточнив, является ли это целью производства или поставки. Компания стремится наращивать поставки в среднем на 50% в год. Если компания поставит 1,8 млн авто в 2023 г., это будет означать рост лишь +37% по сравнению с 2022 г. и будет ниже ожиданий Уолл-стрит. Тем не менее на постмаркете выросли на 5,5%.

Гонконг возвращается

Сегодня возобновились торги акциями на бирже Гонконга, а соответственно, и на СПБ Бирже. После длинных выходных индекс Hang Seng открылся уверенным ростом, прибавляя более 1,5%. В лидерах Xiaomi (+9%) и Sunny Optical (+6%).