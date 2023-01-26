МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 27 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день    
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (январь) 4% 4,2%
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (январь) 0,1%  
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (4кв2022) 1,9% 1,7%
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (4кв2022) 6,4%  
11:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2022) 0,1% 0,1%
13:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь) 4,7% 4,4%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь) 0,2% 0,3%
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь) 5,5%  
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь) 0,1%  
16:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (декабрь) 0,1% -0,1%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь) 62 62
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь) 64,6 64,6
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (декабрь) -4% -0,9%
20:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 613  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 771  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -24,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 239,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 153,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -20,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -226,8 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -33,6 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -23 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -7,9 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 127 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — СД (о прекращении участия в компании PROMETHEUS GAS S.A. /СП Россия-Греция, созд. в 1991/)    
  RUB Газпром нефть — СД (о состоянии и перспективах развития биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами ПАО на российском рынке)    
  RUB М.Видео — СД (о действиях и решениях представителей ПАО на ГОСА компаний Группы, план работы СД и его комитетов на 2023)    