События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 января
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 27 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (январь)
|4%
|4,3% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (январь)
|0,1%
|0,1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (4кв2022)
|1,9%
|0,7% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (4кв2022)
|6,4%
|5,8% (факт)
|11:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|0,1%
|0,1%
|13:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь)
|4,7%
|4,4%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь)
|5,5%
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь)
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (декабрь)
|0,1%
|-0,1%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
|62
|62
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
|64,6
|64,6
|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (декабрь)
|-4%
|-0,9%
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|613
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|771
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-24,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|239,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|153,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-20,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-226,8 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-33,6 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-23 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-7,9 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|127 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — СД (о прекращении участия в компании PROMETHEUS GAS S.A. /СП Россия-Греция, созд. в 1991/)
|RUB
|Газпром нефть — СД (о состоянии и перспективах развития биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами ПАО на российском рынке)
|RUB
|М.Видео — СД (о действиях и решениях представителей ПАО на ГОСА компаний Группы, план работы СД и его комитетов на 2023)
https://1prime.ru/experts/20230127/839607395.html