Начало недели мировые рынки провели в консолидации. Противоречивые данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США не дали повода для направленного движения. В отсутствии других факторов, способных сдвинуть рынки с уровней закрытия предыдущей недели, рынки перешли в боковое движение.

Однако во второй половине недели инвесторы активизировались, а рынкам удалось продолжить восходящую динамику. Поводом стала макроэкономическая статистика из США, в виде хороших данных по ВВП страны за четвертый квартала 2022 года и заказам на товары длительного пользования, а также хорошие цифры от американских компаний в рамках сезона отчетности, что стимулировало покупки в рисковых активах и способствовало выходу ведущих индексов на новые локальные максимумы. Так, индекс MSCI World, показывающий динамику развитых рынков, поднялся к максимальным значениям с августа прошлого года, а индекс развивающихся рынков MSCI EM достиг максимумов с июня прошлого года.

Несмотря на выход индекса MSCI World на многомесячные максимумы, индекс S&P500 продолжает двигаться ниже максимумов декабря прошлого года. Фактически, он вновь смог подняться в диапазон сопротивления 4 000 — 4 100 пунктов, который в декабре не позволил рынку продолжить восходящую динамику — в данном коридоре активизировались продажи на фоне желания части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в акциях, что привело к волне снижения. В случае если индексу S&P500 удастся преодолеть верхнюю границу данного коридора и закрепиться над ней, это создаст плацдарм для дальнейшего восстановления американского рынка с целями в районе 4 400 — 4 500 пунктов.

Пока же основным сценарием на американском рынке выступает дальнейшее отступление индекса S&P500 с возможными целями снижения 3 200 пунктов.