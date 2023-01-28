Российская валюта в течение завершившейся рабочей недели понемногу слабела к основным торгуемым на Московской бирже валютам.

В результате, доллар на неделе обновил максимум с 18 января на отметке 69,73 рубля, юань – с 11 января – на 10,3 рубля, евро – c 9 января –на 75,92 рубля.

Таким образом, рубль, несмотря на пик налогового периода января, оказался под давлением, вероятно сохраняющихся низких поступлений валюты от экспорта; да и новогодние каникулы в Китае длиною в неделю добавили своего влияния на курс в виде снижения поступлений юаней в страну и возможного отсутствия их продаж Центробанком РФ в рамках обновленного бюджетного правила.

Что касается рынка нефти, как традиционного фактора курсообразования рубля, то он на неделе нарисовал «подкову», начав с 87,7 доллара, затем немного не дойдя до 85 долларов и вернувшись к концу недели в район максимумов с 1 декабря – около 89 долларов за баррель сорта Brent.

Участники рынка «черного золота» продолжают оценивать баланс на рынке углеводородного топлива. Со стороны спроса главным драйвером остается Китай, где после ослабления антиковидного карантина укрепились надежды на восстановление экономики и соответственно есть надежда на рост спроса. Среди важных факторов со стороны предложения — меры ОПЕК+ и нефтяные санкции в отношении России. В частности, альянс пока не намерен наращивать добычу нефти.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю повысился на 63 копейки до 69,46 рубля, евро – на 90 копеек до 75,5 рубля, юаня — на 14 копеек до 10,26 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю почти не изменилась, оставшись выше 6 тысяч, как и неделей ранее.

РУБЛЬ – СТАБИЛИЗАЦИЯ С ТЕНДЕНЦИЕЙ К СПОЛЗАНИЮ

Рубль начал рабочую неделю стабилизацией против основных торгуемых валют с тенденцией к некоторому ослаблению. При этом свой вклад в волатильность вносило укрепление евро на форексе в район максимумов с апреля прошлого года – около 1,093 доллара.

Глобальные рынки в целом ожидают, что Федрезерв США замедлит темпы повышения ставки до 25 базисных пунктов после ее увеличения на 50 базисных пунктов в декабре. От европейского же регулятора инвесторы ожидают повышение показателя на 50 базисных пунктов, как и в декабре, — до 3% годовых. Эта разница и поддерживает курс евро.

Психологическое негативное влияние на динамику рубля могли оказать сообщения о том, что американские банки решили прекратить обслуживание корсчетов Газпромбанка в долларах, в связи с чем российский банк просит клиентов с 27 января не совершать трансграничные переводы в этой валюте.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в некотором ослаблении против основных торгуемых валют. При этом пик налогового периода января, пришедшийся на середину недели, не очень-то помогал рублю крепнуть. Видимо, экспортеры решили сдержанно конвертировать валюту в рубли, чтобы удерживать повышенным ее курсовой уровень.

При этом спрос на рублевый госдолг сохраняется. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий на 62 миллиарда рублей при совокупном спросе более 153 миллиардов рублей. Данные Росстата, выходящие в последние недели, указывают на продолжение замедления инфляции, что поддержало рынок рублевого долга.

Однако с точки зрения денежно-кредитной политики это означает, что ЦБ РФ на заседании 10 февраля будет придерживаться несколько более мягкой позиции, что при прочих равных будет давить на рубль в сторону его ослабления.

Кроме того, окончание налогового периода января также будет работать против рубля. В итоге курс доллара, скорее всего, останется в верхней половине диапазона 65-70 рублей.